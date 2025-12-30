特朗普晤内塔尼亚胡商讨加沙停火 暗示或支持再次打击伊朗

美国总统特朗普周一在海胡庄园与以色列总理内塔尼亚胡会晤，特朗普重申哈马斯必须解除武装，并暗示若伊朗持续发展弹道导弹及核武计划，他不排除支持以色列再度对伊朗发动攻击。

特朗普：与以色列几乎没有分歧

两人在会谈后举行记者会。特朗普表示，他与以色列总理内塔尼亚胡会谈时，已就哈马斯解除武装问题深入讨论，并强调哈马斯将只获得「非常短的时间」交出武器，否则将面临严重后果。

特朗普称，若哈马斯拒绝解除武装，「将要付出代价」，并形容后果将是「可怕的」。他又称，若哈马斯不配合，其他支持达成协议的国家将会「介入并将其彻底消灭」，认为解除武装是实现中东和平的必要条件。

特朗普重申，美国在此次会谈后将继续全力支持以色列，形容双方在多项议题上已达成大量共识，「彼此之间几乎没有分歧」。

内塔尼亚胡称，将向特朗普颁授「以色列奖」（Israel Prize），表扬其对以色列及犹太人民的贡献。他表示，该奖项在以色列近80年历史中从未颁授予非以色列人，此举属破格安排。

内塔尼亚胡说：「特朗普总统多次打破惯例，起初令人惊讶，但最终证明是正确的。因此我们也决定打破一项惯例，将以色列奖颁予一位非以色列人。」他补充，有关决定已由教育部长于午餐会上正式公布。

谈及伊朗问题，特朗普警告德黑兰正试图「重新建立实力」，并指美方将铲除任何企图。他表示，虽然尚未证实，但若伊朗「行为不当」，美国将作出「非常强而有力的回应，可能比上一次更猛烈」。美国曾于今年7月空袭伊朗三个核设施。特朗普同时表示，伊朗原本有机会与美方达成协议，「但他们没有把握」，并透露美国仍愿意与伊朗进行双边对话。

至于约旦河西岸问题，特朗普坦言美以双方并非完全立场一致。他回应记者提问时说，双方已就西岸问题讨论多时，「但未能百分之百达成共识」，惟未有进一步说明分歧内容，只表示相信内塔尼亚胡「会作出正确决定」。