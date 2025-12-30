Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普晤内塔尼亚胡商讨加沙停火 暗示或支持再次打击伊朗

即时国际
更新时间：06:20 2025-12-30 HKT
发布时间：06:20 2025-12-30 HKT

美国总统特朗普周一在海胡庄园与以色列总理内塔尼亚胡会晤，特朗普重申哈马斯必须解除武装，并暗示若伊朗持续发展弹道导弹及核武计划，他不排除支持以色列再度对伊朗发动攻击。

特朗普：与以色列几乎没有分歧

两人在会谈后举行记者会。特朗普表示，他与以色列总理内塔尼亚胡会谈时，已就哈马斯解除武装问题深入讨论，并强调哈马斯将只获得「非常短的时间」交出武器，否则将面临严重后果。

特朗普称，若哈马斯拒绝解除武装，「将要付出代价」，并形容后果将是「可怕的」。他又称，若哈马斯不配合，其他支持达成协议的国家将会「介入并将其彻底消灭」，认为解除武装是实现中东和平的必要条件。

特朗普重申，美国在此次会谈后将继续全力支持以色列，形容双方在多项议题上已达成大量共识，「彼此之间几乎没有分歧」。

特朗普称：「彼此之间几乎没有分歧」。美联社
特朗普称：「彼此之间几乎没有分歧」。美联社

内塔尼亚胡称，将向特朗普颁授「以色列奖」（Israel Prize），表扬其对以色列及犹太人民的贡献。他表示，该奖项在以色列近80年历史中从未颁授予非以色列人，此举属破格安排。

内塔尼亚胡说：「特朗普总统多次打破惯例，起初令人惊讶，但最终证明是正确的。因此我们也决定打破一项惯例，将以色列奖颁予一位非以色列人。」他补充，有关决定已由教育部长于午餐会上正式公布。

谈及伊朗问题，特朗普警告德黑兰正试图「重新建立实力」，并指美方将铲除任何企图。他表示，虽然尚未证实，但若伊朗「行为不当」，美国将作出「非常强而有力的回应，可能比上一次更猛烈」。美国曾于今年7月空袭伊朗三个核设施。特朗普同时表示，伊朗原本有机会与美方达成协议，「但他们没有把握」，并透露美国仍愿意与伊朗进行双边对话。

至于约旦河西岸问题，特朗普坦言美以双方并非完全立场一致。他回应记者提问时说，双方已就西岸问题讨论多时，「但未能百分之百达成共识」，惟未有进一步说明分歧内容，只表示相信内塔尼亚胡「会作出正确决定」。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
8小时前
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
10小时前
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
02:09
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
突发
8小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
8小时前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
9小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
16小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
12小时前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
11小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
14小时前
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
影视圈
8小时前