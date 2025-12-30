Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土耳其警方与伊斯兰国武装分子交火 3警员及6名武装分子死亡

即时国际
更新时间：05:50 2025-12-30 HKT
发布时间：05:50 2025-12-30 HKT

土耳其内政部长耶尔利卡亚（Ali Yerlikaya）表示，土耳其西北部周一发生警方与「伊斯兰国」武装分子的激烈枪战，造成3名土耳其警员及6名武装分子死亡。事件发生前一周，当局曾拘捕逾100名涉嫌策划圣诞及新年袭击的「伊斯兰国」成员。

耶尔利卡亚指出，警方在马尔马拉海沿岸、伊斯坦布尔以南的亚洛瓦（Yalova）镇一处住宅展开突击行动时，与武装分子爆发交火，另有8名警员及1名安全部队人员受伤。当局于周一清晨在全国多地突击搜查逾100个地点。

耶尔利卡亚向记者表示，警方怀疑有武装分子藏匿于亚洛瓦该处住宅内，于深夜展开突袭。行动中被击毙的武装分子全为土耳其公民，并称警方成功将屋内的5名妇女及6名儿童安全带离现场。他补充，过去一个月内警方共拘捕138名「伊斯兰国」疑犯，并于周一清晨在15个省份、108个不同地点同步展开行动。

事件造成3名土耳其警员死亡。路透社
伊斯坦布尔以南的亚洛瓦（Yalova）镇展开突击行动。路透社

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）在社交平台X发文，向殉职警员家属致哀，并表示土耳其将继续在国内及境外，打击「威胁人民和平及国家安全、满手鲜血的恶徒」。

随着伊斯兰国近年在全球重新活跃，土耳其今年已加强针对该组织的打击行动。上周，美国在尼日利亚西北部对「伊斯兰国」武装分子发动空袭；而澳洲警方亦表示，本月在悉尼邦迪海滩一场犹太节庆活动发动袭击的两名枪手，疑受到「伊斯兰国」思想影响。12月19日，美军亦曾在叙利亚对数十个「伊斯兰国」目标发动大规模空袭，报复早前美方人员遇袭事件。

