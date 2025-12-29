日本禽流感 | 北海道再有农场爆疫 扑杀6000只鸡

日本农林水产省29日通报，经基因检测确认，北海道由仁町一家禽农场爆发高致病性禽流感疫情。这是今个禽流感季北海道确认的第3宗禽流感疫情，也是日本全国第11宗疫情。

农林水产省公报说，北海道相关部门周日（28日）接到由仁町一家禽农场报告后，立即派员赴现场开展调查，并实施禽流感简易检测，结果呈阳性。周一（29日）完成的基因检测结果显示，该农场饲养的鸡感染了高致病性禽流感病毒。

今年10月，北海道白老町确认日本本季第一宗禽流感疫情。路透社

日本全国第11宗疫情

公报说，根据禽流感相关的家畜传染病防疫指南等，决定对这家农场所饲养的6000只蛋鸡进行扑杀、焚烧和掩埋处理。同时，将农场周边半径3公里以内区域划定为「移动限制区域」，限制家禽尸体及可能导致病原体扩散的物品移动；将周边半径3至10公里范围划定为「搬出限制区域」，限制该区域内农场的禽类和蛋类产品运出。

每年秋冬到次年春季是日本的禽流感流行季。10月22日，北海道白老町确认日本本季第一宗禽流感疫情，11月2日，惠庭市又确认一宗疫情。