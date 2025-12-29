日本禽流感 | 北海道再有农场爆疫 扑杀6000只鸡
更新时间：12:22 2025-12-29 HKT
发布时间：12:22 2025-12-29 HKT
发布时间：12:22 2025-12-29 HKT
日本农林水产省29日通报，经基因检测确认，北海道由仁町一家禽农场爆发高致病性禽流感疫情。这是今个禽流感季北海道确认的第3宗禽流感疫情，也是日本全国第11宗疫情。
农林水产省公报说，北海道相关部门周日（28日）接到由仁町一家禽农场报告后，立即派员赴现场开展调查，并实施禽流感简易检测，结果呈阳性。周一（29日）完成的基因检测结果显示，该农场饲养的鸡感染了高致病性禽流感病毒。
相关新闻：
日本禽流感 | 北海道再有养鸡场中招 新潟亦爆疫将扑杀63万只
日本全国第11宗疫情
公报说，根据禽流感相关的家畜传染病防疫指南等，决定对这家农场所饲养的6000只蛋鸡进行扑杀、焚烧和掩埋处理。同时，将农场周边半径3公里以内区域划定为「移动限制区域」，限制家禽尸体及可能导致病原体扩散的物品移动；将周边半径3至10公里范围划定为「搬出限制区域」，限制该区域内农场的禽类和蛋类产品运出。
每年秋冬到次年春季是日本的禽流感流行季。10月22日，北海道白老町确认日本本季第一宗禽流感疫情，11月2日，惠庭市又确认一宗疫情。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT