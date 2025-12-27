美国麦当劳得来速离奇意外 司机探身结帐遭夹死

美国内布拉斯加州一间麦当劳「得来速」（drive-thru）周二发生离奇意外，69岁男子狄金森（Michael Dickinson）购买餐点时，被夹在汽车和窗口之间不幸丧命。

死者狄金森（Michael Dickinson）。 GoFundMe

美国霍士新闻报道，事发于霍尔县格兰德艾兰（Grand Island）。警方指出，当时狄金森距离得来速窗口过远，他将车门打开探身出去，正面伸手结帐时，未知是车辆突然猛冲还是发生了甚么事故，他被夹在车门框和得来窗窗口柜枱之间，警方形容「100％是一次离奇事故」。

一名麦当劳员工冲进副驾驶座，可能救人不果，还因此受伤。狄金森则在紧急送院后宣告不治。家属透露，狄金森右腿于2021年截肢后装上义肢，尚不清楚这是否和意外有关，警方正在进一步调查为何车辆会突然启动。