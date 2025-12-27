Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧

即时国际
更新时间：03:39 2025-12-27 HKT
发布时间：03:39 2025-12-27 HKT

日本群马县水上町关越高速公路（关越自动车道）昨晚（26日）爆发惊人连环追撞事故。在强烈寒流带来的暴雪下，至少30辆车于冰封路面上失控相撞，现场引发大规模火灾，火舌吞噬多辆车辆。事件造成至少1人死亡，20人受伤送院，其中多名伤者性命垂危。由于适逢长假期返乡高峰，事故导致关越道大面积封闭，交通陷入瘫痪。

事发于当地时间周五晚上约7时30分，地点位于群马县水上町附近的下行线路段。最初警方接报指有两辆卡车追撞并停靠路肩，但在路面极度结冰及视野欠佳的情况下，后方车辆接连发生连锁碰撞。据日本媒体最新报导，涉及车辆数目从最初预计的15辆急增至30辆，当中包括大型卡车、拖板车及多辆私家车。

现场灾情极为惨烈，一辆运载多部汽车的拖板车起火后迅速蔓延。目击者上传至社群平台X的画面显示，至少16辆汽车陷入火海，烈焰冲天并传出阵阵爆炸声。有民众感叹原定前往滑雪度假，却目睹多车撞成一团，现场浓烟密布，搜救工作在严寒与暴雪中进行得极为艰难。

伤亡数字方面，虽然事故初期传出伤者意识清醒，但随后情况急转直下。共同社及NHK报导指，截至27日凌晨0时许，已有一名伤者证实不治。总计21名伤者中，有4至5人伤势严重。消防部门在零晨时分仍在现场奋力灭火。

此次事故发生在民众返乡高峰期（U-turn Rush）的前夕。受车祸影响，关越自动车道自月夜野交流道至水上交流道双向路段紧急封闭，大批车辆受阻。日本网民对此感到震惊与感叹，有人形容冬天的关越道本就危机四伏，如今发生如斯惨剧令人心碎，更有人庆幸自己选择不在假期开车以避开潜在危险。

气象部门指出，案发前水上町已处于暴雪预警范围。警方初步判断，强风与低温导致路面迅速结冰成「黑冰」，令车辆在变道或煞车时瞬间打滑失控，案件细节仍在进一步厘清中。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
13小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
19小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
18小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
11小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
16小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
9小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
6小时前