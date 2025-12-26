圣诞节动武 | 特朗普宣布美军空袭尼日利亚IS 报复「屠杀基督徒」击毙多名恐怖分子

美国总统特朗普圣诞节（25日）晚上在其社交平台Truth Social发文，宣布美军对尼日利亚西北部的伊斯兰国（IS）恐怖分子发动「强大而致命的打击」，以报复他们屠杀基督徒，并警告如果武装分子继续杀害基督徒，将发动更多袭击。美方初步评估显示，多名IS恐怖分子被击毙。

特朗普写道：「今晚，在我以三军统帅身分的指示下，美国对尼日利亚西北部的 『伊斯兰国』（IS）恐怖分子败类发动了一次强大而致命的打击。」

特朗普警告如果武装分子继续杀害基督徒，将发动更多袭击。美联社

IS经常在尼日利亚发动袭击，图为一间清真寺平安夜当天遭到IS炸弹袭击。法新社

尼日利亚一间清真寺平安夜遭IS袭击，造成至少7人丧生。法新社

威胁将发动更多袭击

他指出，这些恐怖分子在该地区一直以基督徒为目标 ，残忍地杀害无辜的基督徒，其程度之深，是多年来、甚至几个世纪以来都未曾见过的！他说：「我之前就警告过这些恐怖分子，如果他们不停止屠杀基督徒，必将付出惨痛的代价。而今晚，他们的惨痛代价终于来了。」

他表示，美国战争部执行了多次「完美打击」，这类军事行动唯有美国有能力完成。他写道：「在我的领导之下，我们的国家不会允许激进伊斯兰恐怖主义得逞。愿上帝保佑我们的军队，也祝大家圣诞快乐，包括那些已经被我们击毙的恐怖分子。如果他们继续屠杀基督徒，还会有更多人丧命。」

他补充说：「我们国家绝不允许极端伊斯兰恐怖主义滋生蔓延。」

特朗普：尼国基督徒面临生存威胁

总部设在德国斯图加特的美军非洲司令部在一份新闻稿中说，美军当天根据特朗普和国防部长赫格塞思的命令，与尼方协调，在尼日利亚索科托州发动空袭，打击IS多座营地。初步评估显示，多名恐怖分子被击毙。

10月下旬，特朗普曾警告，基督教在尼日利亚面临「生存威胁」，在当地发生的基督徒遭受政治迫害的事件后，他已下令五角大楼开始准备可能对尼日利亚采取军事行动。随后几周，美国国务院宣布将限制涉及大规模屠杀和暴力袭击基督徒的尼日利亚公民及其家属的签证。美国最近还根据《国际宗教自由法》将尼日利亚列为「特别关注国」。

尼日利亚已同意与美国合作，加强其打击武装组织的力度。该国人口分为两部分：主要居住在北部的穆斯林和主要在南部的基督徒。