2025年国际大事回顾︱特朗普重返白宫启动关税战2.0 加沙战争结束俄乌和平未见曙光

即时国际
更新时间：08:00 2025-12-30 HKT
发布时间：08:00 2025-12-30 HKT

2025年国际局势风起云涌，全球右翼势力崛起，政治更加撕裂，而俄乌、以巴等战争持续，大量无辜民众丧生，气候问题解决进度缓慢，多地出现极端高温，正如联合国秘书长古特雷斯所言，各国仍需在冲突加剧的「分裂世界」中为和平付出更大努力。

意识形态分歧加剧致极端暴力案

自1月起，全球焦点便放在美国首都华盛顿，特朗普再度入主白宫，发动关税战2.0震撼全球。与此同时，邻国之间持续爆发军事冲突，除了旷日已久的以巴、俄乌冲突外，泰柬及印巴边境亦不平静。由于全球意识形态分歧加剧，多国亦有极端暴力案件发生。

特朗普派国民警卫队镇压示威

特朗普上任以后大刀阔斧推进美国优先议程，除了于4月2日宣布全球对等关税外，在内政方面亦利用ICE（Immigration and Customs Enforcement， 美国移民和海关执法局）大力驱逐非法移民，导致加州洛杉矶6月爆发示威。特朗普之后向洛杉矶、华盛顿、芝加哥等地派遣国民警卫队，引发大批民众反对。

国内政治撕裂难以愈合，右翼保守派领袖柯克（Charlie Kirk）9月10日遇刺身亡，给保守派阵营带来承重打击。临时拨款法案一度未获通过，导致政府自10月1日起出现长达43天的史上最长停摆，部分政府机构的运作中断，带来巨大经济损失。

特朗普还多次扬言要吞并加拿大及格陵兰，引发外交风波。自9月起，美国开始打击委内瑞拉毒贩，局势至今依然紧张。委内瑞拉反对派马查多因为持续反抗马杜罗政权，于10月获得诺贝尔和平奖。她还秘密抵达挪威首都奥斯陆，时隔11个月首次公开露面。

特朗普与普京阿拉斯加会面

在特朗普及中东多国斡旋下，加沙战争停火协议于9月终于签署。另一方面，俄乌战争调停成效甚微，双方代表5月在土耳其举行首次和谈。特朗普8月又亲自与普京会晤，试图推进调停不果。乌克兰总统泽连斯基12月公布由美国主导的最新版20点「和平计划」草案，但俄乌双方仍有巨大分歧。

泰柬边境战火重燃

在亚洲，印度及巴基斯坦重燃战火，印方于5月7日发动「朱砂行动」（Operation Sindoor），遭到巴基斯坦激烈抵抗。同月28日起，泰国与柬埔寨亦因领土纠纷爆发一系列军事冲突，多国出面后一度停火斡旋。但战事12月底再度升级。直至27日，两国防长就停火问题签署协议，同意自当天中午12时起正式停火。

罗浮宫惊天劫案轰动全球

除了战争外，法国罗浮宫于10月19日发生重大珠宝盗窃案，所有失窃藏品均为历史珍品，堪称1911年《蒙娜丽莎》被盗以来最严重盗窃事件，亦暴露当地相关管理部门长年的疏失。法国政府已将罗浮宫安全制度改革推上重要议程。

悉尼海滩反犹太枪击惨剧

澳洲悉尼邦迪海滩12月14日发生大规模枪击案，合共造成16人死亡、40人受伤，是澳洲29年以来最严重的大规模无差别枪击事件。经调查，当局之后将案件定义为反犹太主义恐怖袭击，同时推行更严格法律，加强枪械管制。

日本地震「预言」惹恐慌

受全球暖化等多种因素影响，全年也发生大量自然灾害。除了极端气候加剧外，亦有多宗造成人员伤亡事件。加州洛杉矶1月爆发山火并持续多时，缅甸于3月发生黎克特制7.7级的大地震，日本青森县以东海域12月发生黎克特制7.5级地震。日本漫画家龙树谅因预言7月5日发生大地震，曾一度引发民众恐慌。

 

