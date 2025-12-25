Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫斯科爆炸酿3死包括两名警员 事发地点邻近俄军高级将领遇袭现场

更新时间：02:22 2025-12-25 HKT
俄罗斯首都莫斯科发生爆炸事件，造成至少3人死亡，其中包括两名交通警察。俄罗斯调查委员会表示，事件发生于市内叶列茨卡娅街（Yeletskaya Street），当局已就案件展开刑事调查。

调查委员会指出，两名交通警察当时在一辆警车附近发现一名「可疑人士」，上前准备截查时，对方引爆一枚爆炸装置。俄媒报道指，第三名死者为涉事疑犯，但官方暂未正式确认其身份。

调查委员会发言人彼得连科（Svetlana Petrenko）在Telegram发声明称，当局正就「企图谋杀交通警察」立案调查。俄罗斯媒体其后确认，两名殉职警员分别为24岁的克利马诺夫（Ilya Klimanov）及25岁的戈尔布诺夫（Maxim Gorbunov）。

事件发生地点接近周一另一宗爆炸案现场。当日，一名俄军高级将领、陆军中将萨尔瓦罗夫（Fanil Sarvarov）在莫斯科遭汽车炸弹袭击身亡。当局表示，该炸弹被安置于汽车底部。萨尔瓦罗夫为俄军作战训练部门主管，是近一年内在莫斯科遭炸弹袭击身亡的第三名军方高层。

乌克兰军事情报部门（HUR）消息人士向英国广播公司（BBC）表示，涉案者为当地居民，行动目的是表达对克里姆林宫政策的不满，并指疑犯向警车内投掷爆炸物，引发爆炸。事件中有另外两人受伤。

当地居民向路透社表示，事发时听到巨大爆炸声，形容情况与早前将领遇袭事件相似。

俄罗斯方面早前曾指控乌克兰涉及将领被杀事件，但未提供证据；乌方亦未承认与任何一宗爆炸案有关。目前仍未清楚两宗爆炸是否存在关联。

