「朴有天旧爱」黄荷娜被国际刑警通缉 逃亡柬埔寨落网

韩国男星朴有天和南韩大企业南洋乳业的孙女黄荷娜，曾有一段论及婚嫁的恋情，不过两人交往期间多次吸食毒品被捕，这段婚姻后来作废。24日凌晨，因涉毒被调查后逃往柬埔寨的黄荷娜被警方抓获。韩国警方24日通报称，目前正在对其展开调查。

曾因与朴有天共同吸毒被判刑1年

黄荷娜24日凌晨2点在柬埔寨机场被警方拘捕，上午7点50分返回韩国，随即接受相关调查，她在2019年曾因与艺人朴有天共同吸毒而被判刑1年，并在2020年因缓刑期间复吸再次被判刑1年8个月，她逃往泰国及柬埔寨后，因被国际刑警列为通缉犯，最终在柬埔寨被捕。

相关新闻：红色通缉令︱韩财阀千金疑现身柬埔寨 被指涉贩毒及电骗园区洗钱

警方表示，黄荷娜涉嫌2023年在首尔江南区向熟人提供冰毒并共同吸食，因拒捕潜逃至柬埔寨，被国际刑警组织发布红色通缉令（逮捕引渡级别），将进一步调查她的具体犯罪行为及是否涉及其他罪行。

目前，黄荷娜已被移交至京畿道果川警察署，警方将针对她的行为展开深入调查，柬埔寨媒体10月曾爆料她藏身金边某豪华公寓，网传其操控电诈园区、洗钱及性交易中介，被网友嘲讽是韩剧《黑暗荣耀》中的吸毒富二代－现实版李莎拉。

曾多次因吸毒被判刑

据悉，黄荷娜是韩国南阳乳业创办人洪斗英的外孙女，其父母均为企业内部高管，她是韩国不折不扣的「财阀富三代」。

南阳乳业成立于1964年，产品包括牛奶、婴儿配方奶粉、断奶饮食、酸奶、奶酪、豆浆、咖啡饮料、茶饮料以及健康饮料等。其制造的奶粉在韩国占有率超过50%。值得注意的是，南阳乳业旗下的婴幼儿奶粉品牌「爱氏妈妈」在多个国家和地区同步销售。中国国家市场监管总局2024年曾通报，「爱氏妈妈」一年内已两次因铁含量不符合中国食品安全国家标准规定，出现抽检不合格的情况。

据悉，黄荷娜长期涉毒，吸毒史长达十余年。2009年，刚满21岁的黄荷娜就在首尔多家夜店里购买过毒品，还曾在美国洛杉矶因聚众吸毒被遣返。两年后，她又因吸食大麻被捕，但没有被公诉。2015年，一名吸毒大学生供述称，曾从黄荷娜手中购买过毒品。人证物证在前，黄荷娜却没有受到任何法律制裁。

2017年4月，韩国知名艺人朴有天发布婚讯，称将与黄荷娜于9月举行婚礼，后两人于次年5月宣告分手。2019年3月，韩国曝出涉及性交易、毒品等的重大丑闻「李胜利夜店事件」，黄荷娜也被曝经常出入该夜店。在其本人两次尿检结果呈阳性后，黄荷娜辩称是被关系亲近的某艺人强行注射毒品，后发现该艺人就是朴有天。

2019年4月，黄荷娜因涉嫌2015年吸毒三次、2018年在没有医生处方的情况下违法使用精神类药物、2019年初与朴有天一起分三次购买毒品并一起吸食五次以上而被拘留，并被韩国检方求刑两年。2019年7月中旬，韩国法院对她做出了有期徒刑一年、缓期两年执行、罚款220.56万韩元(约港币11,845元)的判决，随后黄荷娜就获释出狱。与黄荷娜一同购买，吸食毒品的朴有天当年7月初已被法院判处了有期徒刑十个月，缓期两年执行以及140万韩元(约港币7,518)罚款。

2020年，与黄荷娜闪婚的吴某主动去警局自首吸毒，交代自己趁黄荷娜熟睡给她注射了毒品，很快又翻供称自己是「替罪羊」，曾和黄荷娜一起吸毒。几天后，他留下一封写有「对不起，不该把黄荷娜拉进毒品」的遗书后自杀。黄荷娜并未因此事件受到影响。

2022年，黄荷娜因缓刑期间再次吸毒被判处有期徒刑一年八个月。2023年，曾参演电影《寄生虫》的韩国男演员李善均，在某夜店被查出与包括黄荷娜在内的8人聚众吸毒，他在前往警局的路上，给妻子留下一封写有「没办法，除此外别无他法」的遗书后于车内自杀，而黄荷娜等8人的吸毒案也不了了之。