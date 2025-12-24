Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Telegram创办人免费捐精 莫斯科女子排长龙求「优质基因」

即时国际
更新时间：13:15 2025-12-24 HKT
发布时间：13:15 2025-12-24 HKT

通讯软体Telegram创办人杜罗夫（Pavel Durov）早前透过俄罗斯莫斯科一间诊所推出免费捐精活动，顿时吸引大批外貌出众女性报名参与。一众美女均希望借此获得「优质基因」，并在未来透过子女分得杜罗夫遗产。

相关新闻：Telegram创办人自爆捐精诞逾100子女 拟公布DNA开放认亲

美国《华尔街日报》报道，莫斯科南部一间名为AltraVita的生育诊所针对37岁以下女性推出活动，不仅免费提供杜罗夫所捐精子，连试管婴儿（IVF）费用也由杜罗夫埋单。

一名曾在AltraVita任职的医生透露，每位申请者看起来都容貌姣好、受过良好教育且健康，她们都是抱著想藉特定男性精子产子想法，目标是给孩子理想的基因。

已拥有逾百名子女

现年41岁的杜罗夫身价估计达170亿美元（约1,326亿港元），去年7月他曾在Telegram宣称，他在过去15年间透过捐精，已在至少12个国家拥有逾百名子女。

相关新闻：Telegram创办人｜捐精诞逾100子女 曝已写遗嘱：全部都有资格继承财产

为吸引更多女子透过捐精项目产下后代，杜罗夫今夏接受法国杂志专访时，曾亲口承诺所有亲生子女将可参与他的遗产分配。他还计划公开自己的DNA资讯，方便世界各地的「兄弟姊妹」彼此相认。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
7小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
17小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
20小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
22小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
18小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
21小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚 妻子爆闺房乐：他真的很强 曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
3小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
21小时前