Telegram创办人免费捐精 莫斯科女子排长龙求「优质基因」

通讯软体Telegram创办人杜罗夫（Pavel Durov）早前透过俄罗斯莫斯科一间诊所推出免费捐精活动，顿时吸引大批外貌出众女性报名参与。一众美女均希望借此获得「优质基因」，并在未来透过子女分得杜罗夫遗产。

相关新闻：Telegram创办人自爆捐精诞逾100子女 拟公布DNA开放认亲

美国《华尔街日报》报道，莫斯科南部一间名为AltraVita的生育诊所针对37岁以下女性推出活动，不仅免费提供杜罗夫所捐精子，连试管婴儿（IVF）费用也由杜罗夫埋单。

一名曾在AltraVita任职的医生透露，每位申请者看起来都容貌姣好、受过良好教育且健康，她们都是抱著想藉特定男性精子产子想法，目标是给孩子理想的基因。

已拥有逾百名子女

现年41岁的杜罗夫身价估计达170亿美元（约1,326亿港元），去年7月他曾在Telegram宣称，他在过去15年间透过捐精，已在至少12个国家拥有逾百名子女。

相关新闻：Telegram创办人｜捐精诞逾100子女 曝已写遗嘱：全部都有资格继承财产

为吸引更多女子透过捐精项目产下后代，杜罗夫今夏接受法国杂志专访时，曾亲口承诺所有亲生子女将可参与他的遗产分配。他还计划公开自己的DNA资讯，方便世界各地的「兄弟姊妹」彼此相认。