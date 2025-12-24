Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥海军医疗飞机在美国德州坠毁 至少5死 运送烧伤儿童途中出事

即时国际
更新时间：04:00 2025-12-24 HKT
发布时间：04:00 2025-12-24 HKT

一架隶属墨西哥海军、负责运送一名烧伤儿童的医疗飞机，周一在美国德州加尔维斯顿（Galveston）附近海域坠毁，至少造成5人死亡。墨西哥海军表示，仍有1人失踪，另有2人获救。

事发时现场有浓雾

根据航班追踪网站FlightRadar资料，涉事飞机于当地时间下午3时01分（本港时间凌晨4时01分）最后一次被雷达记录，位置在加尔维斯顿湾、接近斯科尔斯国际机场（Scholes International Airport）。事发时当地天气有浓雾。

墨西哥海军秘书处指出，飞机当时正执行医疗任务，代表「Michou y Mau基金会」运送一名严重烧伤的墨西哥儿童。该基金会致力为烧伤儿童提供治疗及支援。美联社取得的片段显示，飞机残骸沉没于水中。

当地游艇船长德克（Sky Decker）表示，他曾载两名警员前往现场，其后跳入水中，发现一名严重受伤的女子被困机内。他形容，女子仅有数吋空间可呼吸，机舱内混有航空燃油与海水，气味刺鼻，「她正拼命挣扎求生」。

墨西哥海军早前表示，搜救行动正与美国海岸防卫队协调进行。另一段于斯科尔斯国际机场附近拍摄的影片显示，救援人员包括潜水队在浓雾中展开搜索。

「Michou y Mau基金」会其后在社交平台X发声明，向遇难者家属致以最深切的哀悼。

 

