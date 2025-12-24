特朗普再扬言「必须得到格陵兰」任命特使推进 马克龙：坚定支持丹麦主权

美国总统特朗普再度就格陵兰岛问题作出强硬表态，强调美国「必须得到格陵兰岛」，并指此举纯属国家安全考量，与当地矿产资源无关。相关言论随即引发丹麦、欧盟及多国领袖强烈反弹，批评美方罔顾主权与国际秩序。

据新华社报道，特朗普周一在佛罗里达州海湖庄园向传媒表示，美国需要格陵兰岛以确保国家安全，直言「我们必须得到格陵兰岛」。他批评丹麦未有为格陵兰岛投入足够资源，亦未能提供充分军事保护，又声称在格陵兰岛周边海域，经常可见俄罗斯及中国船只活动，形容情况令人忧虑。

特朗普周一在佛罗里达州海湖庄园向传媒表示，美国需要格陵兰岛以确保国家安全，直言「我们必须得到格陵兰岛」。X@OJoelsen

特朗普同时宣布，已任命共和党籍路易斯安那州州长兰德里出任「美国格陵兰岛特使」。他指，相关构想并非由自己提出，而是兰德里主动致电表达意愿，并在通话中提及美国于19世纪初从法国购买路易斯安那领地的历史，暗示领土扩张先例。

兰德里其后在社交平台回应称，将以志愿身份为特朗普服务，并称「让格陵兰岛成为美国一部分」是其使命。

有关言论及任命即时引起丹麦与欧盟不满。丹麦方面重申，格陵兰岛是丹麦的自治领地，其主权与领土完整不容置疑。欧盟亦表态支持丹麦立场，要求各方尊重现有国际法框架。

法国总统马克龙亦在社交平台发文，强调法国坚定支持丹麦及格陵兰岛的主权，指出格陵兰岛属于其人民，丹麦是其合法保障者，欧洲各国将共同表达声援。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是全球最大岛屿，属丹麦高度自治领地，防务及外交事务由丹麦政府负责，美国目前在当地设有军事基地。事实上，特朗普自今年上任以来，多次公开表示希望「得到」格陵兰岛，甚至不排除以武力作为选项，相关言论屡次引发国际社会争议与关注。