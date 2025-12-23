美限制进口大疆等外国无人机 大疆：违开放市场原则

美国联邦传播委员会（FCC）周一（22日）宣布，将中国大疆（DJI）、Autel以及所有外国制无人机和零组件纳入国家安全风险列管名单，并且新型无人机未来将无法在美国获得进口或销售批准。大疆随即发声明表示，对这项决定感到失望。发言人称，对于大疆资料安全的疑虑「并未建立在证据之上，而是反映出保护主义，这与开放市场的原则相悖，并补充，公司仍将致力于美国市场。

大疆感失望 批保护主义

FCC此举是华盛顿近年来加强对中国无人机管控的重要升级。今年9月，美国商务部曾表示计划公布规定，限制中国无人机进口。

大疆是全球最大无人机制造商，其在美国商用无人机市场的市占率超过50%。路透社

大疆是全球最大无人机制造商，其在美国商用无人机市场的市占率超过50%。大疆此前表示，美方这一决定将实质上禁止其在美国推出新型无人机。

遭列入国安风险名单

FCC认定这些公司产品对美国国家安全构成不可容许风险，纳入列管名单后，未来大疆、Autel及其他外国无人机公司将无法获得FCC批准在美国销售新型无人机或零组件，而获得FCC许可是进口与销售所必须。

FCC表示，该措施不影响已获批准的现有型号，其进口、销售与使用均不受限制；消费者仍可合法使用此前购买的无人机。

FCC指出，今次限制行动基于白宫跨部门审查结果，认定外国无人机及零组件存在安全风险，包括未经授权的监控、敏感数据外泄及供应链安全漏洞等。未来，战争部若认定不再构成安全风险，可解除特定无人机或特定无人机类别的限制。

特朗普签令减依赖华无人机

今年6月，美国总统特朗普签署一项行政命令，目标在于降低美国对中国无人机制造商的依赖。

此前，美国已在2020年将大疆列入贸易黑名单，要求美国企业在与其进行业务往来前必须取得许可。2021年，美国财政部将大疆列入一份名单，禁止美国人士买卖与该公司相关的特定公开交易证券。2022年，国防部则将大疆列入与中国军方有关联公司的黑名单。