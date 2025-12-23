Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美限制进口大疆等外国无人机 大疆：违开放市场原则

即时国际
更新时间：09:15 2025-12-23 HKT
发布时间：09:15 2025-12-23 HKT

美国联邦传播委员会（FCC）周一（22日）宣布，将中国大疆（DJI）、Autel以及所有外国制无人机和零组件纳入国家安全风险列管名单，并且新型无人机未来将无法在美国获得进口或销售批准。大疆随即发声明表示，对这项决定感到失望。发言人称，对于大疆资料安全的疑虑「并未建立在证据之上，而是反映出保护主义，这与开放市场的原则相悖，并补充，公司仍将致力于美国市场。

大疆感失望 批保护主义

FCC此举是华盛顿近年来加强对中国无人机管控的重要升级。今年9月，美国商务部曾表示计划公布规定，限制中国无人机进口。

大疆是全球最大无人机制造商，其在美国商用无人机市场的市占率超过50%。路透社
大疆是全球最大无人机制造商，其在美国商用无人机市场的市占率超过50%。路透社

大疆是全球最大无人机制造商，其在美国商用无人机市场的市占率超过50%。大疆此前表示，美方这一决定将实质上禁止其在美国推出新型无人机。

遭列入国安风险名单

FCC认定这些公司产品对美国国家安全构成不可容许风险，纳入列管名单后，未来大疆、Autel及其他外国无人机公司将无法获得FCC批准在美国销售新型无人机或零组件，而获得FCC许可是进口与销售所必须。

FCC表示，该措施不影响已获批准的现有型号，其进口、销售与使用均不受限制；消费者仍可合法使用此前购买的无人机。

FCC指出，今次限制行动基于白宫跨部门审查结果，认定外国无人机及零组件存在安全风险，包括未经授权的监控、敏感数据外泄及供应链安全漏洞等。未来，战争部若认定不再构成安全风险，可解除特定无人机或特定无人机类别的限制。

特朗普签令减依赖华无人机

今年6月，美国总统特朗普签署一项行政命令，目标在于降低美国对中国无人机制造商的依赖。

此前，美国已在2020年将大疆列入贸易黑名单，要求美国企业在与其进行业务往来前必须取得许可。2021年，美国财政部将大疆列入一份名单，禁止美国人士买卖与该公司相关的特定公开交易证券。2022年，国防部则将大疆列入与中国军方有关联公司的黑名单。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
18小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
4小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
12小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
17小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
21小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
20小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
16小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
20小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
1小时前