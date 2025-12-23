特朗普级战舰 | 特朗普宣布打造黄金舰队 将配备高超音速导弹 威力提升100倍

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：08:52 2025-12-23 HKT
发布时间：08:52 2025-12-23 HKT

美国总统特朗普周一（22日）宣布，计划建造2艘全新的「特朗普级」（Trump class）战舰，舰上将配备高超音速导弹、电磁轨道炮和高功率激光武器，形容这是速度最快、体型最大、威力比以往任何战舰都强100倍的战舰，旨在巩固美国海军的主导地位。特朗普强调，这2艘新战舰将成为扩建后的「黄金舰队」一部分，计划的最终规模是建造20至25艘新舰。

特朗普在国防部长赫格塞思、海军部长费兰及国务卿鲁比奥陪同下，在佛州海湖庄园举行记者会，宣布他已批准相关计划，让美国海军开始建造2艘新的战舰。特朗普表示，这批战舰「将有助于维持美国军事霸权、重振美国造船业，并让全世界的敌人心生畏惧」。

钢材打造 排水量3至4万吨

特朗普透露，这些军舰将以钢材打造，排水量约3万至4万吨，将在美国建造，配备最高等级的舰炮与导弹、高超音速武器、电磁轨道炮、巡航导弹，以及「世界上最先进的激光」，这些新型战舰将成为有史以来建造过最大的战舰，还说「这些船将由AI高度控制」，但未作出任何说明。

费兰指出，这些战舰不仅将配备美国军舰有史以来最大的火炮，还将携带核弹头的海基巡航导弹。特朗普说 ，除了新型战舰之外，「黄金舰队」计划还增加其他类型军舰的数量 ，包括美国海军先前宣布的更小、更灵活的护卫舰。 

特朗普将亲自参与设计

记者会现场展示多张「特朗普级」战舰出海的示意图，特朗普表示将亲自参与设计。他说：「美国海军将与我一同主导这些舰艇的设计，因为我是一个非常有美感的人。从来没有过像这样的舰艇，这些设计已经构思多年，将是速度最快、规模远远最大的战舰，威力更比历来建造过的任何战舰强大100倍，将成为世界历史上最大的战舰。」

当被问及这些战舰是否是为了对抗华盛顿的竞争对手北京时，特朗普拒绝明确表态，而是说：「这是对抗所有人，并非特指中国。我们与中国相处得很好。」
  
  

