大阪道顿堀河川惊现大量鱼群 日网民忧大地震先兆

日本旅游热点大阪道顿堀的河川近日突然出现大量神秘鱼群，密密麻麻，几乎覆盖整个河面，令人回想起30年前阪神大地震。部分日本网民担忧，是否为海中出现异常，导致鱼群进入河川，甚至质疑可能是地震先兆。对此，日本专家也出面分析，说明背后可能的成因。

游客驻足观看 赞叹美丽奇景

道顿堀位于心斋桥与难波之间，名店林立，是大阪最热闹观光区之一，讵料游客脚下的道顿堀川上周四（18日）上午竟突然出现大量鱼群，几乎挤满整个河面，吸引路人驻足，许多外国游客还赞叹真是美丽的奇景。

大量神秘鱼群密密麻麻，几乎覆盖整个河面。X@ganbareore114

大阪道顿堀河道。Google Map

道顿堀位于心斋桥与难波之间，名店林立。日本国家旅游局官网

民众表示：「差不多早上6、7点就出现。」奇景引来日本网民热议，有人说：「道顿堀川什么时候变得这么清澈？」有许多人都担心，生物突然间发生集体移动的行为，可能代表接下来会发生大地震。

专家：可能迁移到较温暖河川

有网民指，1995年阪神大地震前，道顿堀川也曾出现大量鱼群，这种现象常被认为大地震前兆，提醒民众预防性备妥防灾用品、固定住家具，并确认最近的避难地点。

不过，大阪市立自然史博物馆鱼类专家松井彰子指出，这一小群鱼可能是顺著潮水过来觅食的乌鱼，不过为何如此无法确定。专家表示，乌鱼对温度变化敏感，可能是因为水温降低而迁移到较温暖的道顿堀川。