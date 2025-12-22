Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪道顿堀河川惊现大量鱼群 日网民忧大地震先兆

即时国际
更新时间：14:15 2025-12-22 HKT
发布时间：14:15 2025-12-22 HKT

日本旅游热点大阪道顿堀的河川近日突然出现大量神秘鱼群，密密麻麻，几乎覆盖整个河面，令人回想起30年前阪神大地震。部分日本网民担忧，是否为海中出现异常，导致鱼群进入河川，甚至质疑可能是地震先兆。对此，日本专家也出面分析，说明背后可能的成因。

游客驻足观看 赞叹美丽奇景

道顿堀位于心斋桥与难波之间，名店林立，是大阪最热闹观光区之一，讵料游客脚下的道顿堀川上周四（18日）上午竟突然出现大量鱼群，几乎挤满整个河面，吸引路人驻足，许多外国游客还赞叹真是美丽的奇景。

大量神秘鱼群密密麻麻，几乎覆盖整个河面。X@ganbareore114
大量神秘鱼群密密麻麻，几乎覆盖整个河面。X@ganbareore114
大阪道顿堀河道。Google Map
大阪道顿堀河道。Google Map
道顿堀位于心斋桥与难波之间，名店林立。日本国家旅游局官网
道顿堀位于心斋桥与难波之间，名店林立。日本国家旅游局官网

民众表示：「差不多早上6、7点就出现。」奇景引来日本网民热议，有人说：「道顿堀川什么时候变得这么清澈？」有许多人都担心，生物突然间发生集体移动的行为，可能代表接下来会发生大地震。

专家：可能迁移到较温暖河川

有网民指，1995年阪神大地震前，道顿堀川也曾出现大量鱼群，这种现象常被认为大地震前兆，提醒民众预防性备妥防灾用品、固定住家具，并确认最近的避难地点。

不过，大阪市立自然史博物馆鱼类专家松井彰子指出，这一小群鱼可能是顺著潮水过来觅食的乌鱼，不过为何如此无法确定。专家表示，乌鱼对温度变化敏感，可能是因为水温降低而迁移到较温暖的道顿堀川。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
22小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
2小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
4小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
5小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
4小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
2025-12-21 13:24 HKT
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
19小时前