美国沃尔玛盗窃疑犯拔枪企图射警 枪械疑失灵 遭警员及保安制服

即时国际
更新时间：04:15 2025-12-22 HKT
发布时间：04:15 2025-12-22 HKT

美国俄亥俄州康顿一间沃尔玛（ Walmart ），一名涉嫌店内盗窃嘅男子，在安全室被扣查期间，突然拔枪企图向执法人员开枪，所幸手枪怀疑出现故障未能发射，最终遭安全人员合力制服。

手枪疑故障 子弹未有射出

事件发生在当地周四下午，警员接报指有两名男女在沃尔玛内被保安拦停，怀疑店内盗窃。期间，21岁男子纽曼（ Shane Newman ）与一名女性同伴被带到商场安全室进行盘问。初段气氛平静，惟纽曼突然转身拔出手枪，对准一名执行职务的警员并扣下扳机，期间只听到「咔嚓」的空转声，显示枪械可能卡弹或未上膛。

片段显示，疑犯多次尝试开枪，但只传出空响声，未见子弹射出，警方相信枪械出现故障。在千钧一发之际，一名沃尔玛保安人员即时冲前抱住疑犯，阻止其继续行凶，警方亦迅速拔枪戒备，并将疑犯压制在地，成功将他制服。

警方事后表示，涉案男子有前科，依法不得持有枪械，并在其身上及随身物品中搜出违禁药物。男子目前被控包括企图谋杀警员、严重袭警、抢劫及非法持有武器等多项重罪；同行女子亦涉嫌与案有关，被控相关罪名。两人正被扣押候审。

涉案男子目前面对包括企图谋杀及对执法人员严重攻击等多项重罪指控，案件仍在进一步调查中。警方及沃尔玛均赞扬安全人员在关键时刻迅速行动，避免了更严重的后果。

