Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗主持五国峰会 5年投资中亚1480亿

即时国际
更新时间：09:16 2025-12-21 HKT
发布时间：09:16 2025-12-21 HKT

日本首相高市早苗昨日在东京与中亚5国领袖举行首次峰会，就支持建设不经由俄罗斯、连接中亚与欧洲的物流网「里海路线」达成共识。此举可望推进这些国家之间物流顺畅。日本公布一项为期5年的中亚商业发展计划，目标投资总额达3万亿日圆（约1480亿港元）。此举被指显示日本设法巩固其在这一资源丰富地区的影响力。

相关新闻：高市早苗拟2026年初访美 日本政府展开协调

高市在东京主持了与哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克5国领导人的峰会。根据会后发表的联合声明，日本设定了新的中亚商业发展目标，拟5年内投资总额将达3万亿日圆。就如美国和欧盟，日本也被中亚地区丰富的自然资源所吸引，这些资源虽然储量巨大，但大多尚未开发。

毋须经俄罗斯物流网络

各国领导人昨日同意扩大有关建设「跨里海国际运输路线」的合作。该路线是一个连接欧洲而毋须经过俄罗斯的物流网络。此举旨在确保含稀有金属的重要矿物、石油和天然气等能源的稳定供应。与会各方也确立去碳化、人才培育等领域深化合作的方针。

相关新闻：白宫：兼顾日美同盟与对华合作 专家：特朗普不愿释放错误讯号破坏访华

这些前苏联加盟共和国虽仍视莫斯科为战略伙伴，但俄罗斯攻打乌克兰据报令它们不安。哈萨克除拥有稀土外，还是世上最大的铀生产国。乌兹别克则拥有丰富的黄金储量，土库曼也有丰富天然气资源。吉尔吉斯和塔吉克这两个多山国家也在开发新的矿藏。日本冀藉巩固与中亚5国关系，实现稀土等供应多元化，减少对中国的依赖。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
15小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
13小时前
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁 最后露面门牙掉光令人心酸 曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
12小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
17小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
22小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
3小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
5小时前
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
两岸热话
11小时前