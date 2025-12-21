高市早苗主持五国峰会 5年投资中亚1480亿

日本首相高市早苗昨日在东京与中亚5国领袖举行首次峰会，就支持建设不经由俄罗斯、连接中亚与欧洲的物流网「里海路线」达成共识。此举可望推进这些国家之间物流顺畅。日本公布一项为期5年的中亚商业发展计划，目标投资总额达3万亿日圆（约1480亿港元）。此举被指显示日本设法巩固其在这一资源丰富地区的影响力。

高市在东京主持了与哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克5国领导人的峰会。根据会后发表的联合声明，日本设定了新的中亚商业发展目标，拟5年内投资总额将达3万亿日圆。就如美国和欧盟，日本也被中亚地区丰富的自然资源所吸引，这些资源虽然储量巨大，但大多尚未开发。

毋须经俄罗斯物流网络

各国领导人昨日同意扩大有关建设「跨里海国际运输路线」的合作。该路线是一个连接欧洲而毋须经过俄罗斯的物流网络。此举旨在确保含稀有金属的重要矿物、石油和天然气等能源的稳定供应。与会各方也确立去碳化、人才培育等领域深化合作的方针。

这些前苏联加盟共和国虽仍视莫斯科为战略伙伴，但俄罗斯攻打乌克兰据报令它们不安。哈萨克除拥有稀土外，还是世上最大的铀生产国。乌兹别克则拥有丰富的黄金储量，土库曼也有丰富天然气资源。吉尔吉斯和塔吉克这两个多山国家也在开发新的矿藏。日本冀藉巩固与中亚5国关系，实现稀土等供应多元化，减少对中国的依赖。