德国女工程师乘蓝色起源飞行10分钟 成全球首名轮椅使用者进入太空

德国一名工程师成为全球首名乘坐轮椅进入太空的人士。7年前因山地单车意外导致脊髓受伤的本特豪斯（Michaela Benthaus），日前随美国太空旅游公司蓝色起源（Blue Origin）升空，完成约10分钟的亚轨道飞行，飞行高度越过被视为太空边界的「卡门线」，创下历史。

飞行于周六在美国德州进行，新谢泼德号（New Shepard）火箭于下午2时15分发射升空。本特豪斯与另外5名乘客一同登舱，短暂体验失重状态后安全返回地面。她在蓝色起源发布的影片中形容旅程「非常震撼」，不仅欣赏到太空景观，升空过程本身亦令她印象深刻。

本特豪斯现职欧洲太空总署（ESA），她表示，受伤后才深切体会到世界对残疾人士仍存在不少障碍。为实现太空梦，她曾主动在网上联络已退休的太空工程师、前SpaceX高层柯尼希斯曼（Hans Koenigsmann），询问轮椅使用者是否仍有机会成为太空人。其后对方协助促成今次飞行。

蓝色起源表示，团队为本特豪斯加装地面辅助设备，协助她进出太空舱。她亦自行从轮椅转移至舱内座位，舱内由柯尼希斯曼在旁协助，以备不时之需。

蓝色起源新谢泼德项目高级副总裁乔伊斯（Phil Joyce）表示，今次飞行具特殊意义，展示「太空属于所有人」。至于飞行费用，蓝色起源未有披露。

今次为蓝色起源第16次亚轨道太空旅游任务。该公司近年多次安排名人升空，今年4月，流行歌手Katy Perry、公司创办人贝索斯的未婚妻Lauren Sánchez，以及电视主持Gayle King亦曾参与同类飞行。