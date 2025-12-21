Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国再于委内瑞拉外海扣押船只 据报运油轮由香港公司拥有

即时国际
更新时间：16:16 2025-12-21 HKT
发布时间：16:16 2025-12-21 HKT

路透社引述三名美国官员报道，美国近日在委内瑞拉外海的国际水域拦截并扣押一艘船只，行动由美国海岸防卫队主导。事件发生于总统特朗普早前宣布，将对所有进出委内瑞拉、涉及制裁的油轮实施「全面封锁」后数日，被视为华府加大对马杜罗政府施压的最新行动。

报道指出，今次是美国近数周内第二次在委内瑞拉附近扣押油轮，亦正值美军在该地区加强部署之际。相关官员以匿名方式向路透社透露，行动的具体地点未有公开。五角大楼及海岸防卫队将查询转交白宫处理，白宫暂未回应。委内瑞拉石油部及国营石油公司PDVSA同样未有回应。

《华盛顿邮报》报道，名为「世纪号」（Centuries）运油轮悬挂巴拿马国旗，当时在加勒比海附近被扣押。其注册船东为总部位于香港的世纪航运公司。惟该船并未被列入美国、英国、欧盟或联合国的制裁名单。

特朗普于本周二表示，已下令对所有受制裁、进出委内瑞拉的油轮实施「全面而彻底的封锁」。路透社指出，自上周美方首次扣押受制裁油轮后，实际上已形成变相禁运，部分载有原油的油轮选择滞留在委内瑞拉水域，以避免被扣押。

受影响下，委内瑞拉原油出口量自首次扣押行动后急剧下跌。分析指出，虽然不少运送委内瑞拉原油的船只本身已受制裁，但亦有部分油轮未被列入制裁名单，例如美国石油公司雪佛龙（Chevron）仍获授权以自有船只运输委内瑞拉原油。

路透社引述航运分析指出，自美国2019年对委内瑞拉实施能源制裁以来，部分石油交易商转而依赖「影子船队」运输原油。根据TankerTrackers.com数据，目前在委内瑞拉水域活动的影子船队油轮超过70艘，其中约38艘已遭美国财政部制裁，至少15艘已装载原油或燃料。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
8小时前
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
20小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
7小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
4小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
21小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
6小时前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮
时事热话
5小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
6小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT