哈佛医学院爆惊悚丑闻 盗卖遗体器官提供人皮 殓房前经理判囚8年

即时国际
更新时间：10:54 2025-12-19 HKT
发布时间：10:54 2025-12-19 HKT

美国波士顿哈佛医学院殓房爆出尸体器官、大脑、皮肤、双手、脸部及解剖后的头部遭贩卖丑闻，其中皮肤被制成皮革，再装订成书，非常骇人。殓房前经理洛奇（Cedric Lodge）因窃取并贩售遗体器官，「像卖小玩意一样」，被判监8年。

58岁的洛奇来自新罕布什尔州，是这宗骇人听闻案件的核心人物。案中涉及捐赠给哈佛大学的尸体，这些遗体不再用于研究后，洛奇在未经捐赠者、其家属或其雇主知情或同意的情况下，便将遗体上述部位运回自己家中。再运送给宾州及其他地区的买家。

殓房前经理洛奇判囚8年。X@KristinaRex
殓房前经理洛奇判囚8年。X@KristinaRex
哈佛医学院殓房惊爆贩卖遗体部位丑闻。哈佛医学院图片
哈佛医学院殓房惊爆贩卖遗体部位丑闻。哈佛医学院图片

妻助犯案囚1年

他的妻子丹妮丝（Denise Lodge）因协助犯案，被判监1年。2人本周二（16日）在宾州威廉波特的联邦法院出庭。

联邦助理检察官马丁（Alisan Martin）在法庭文件中指出，洛奇曾将皮肤交给买家，以便将其制成皮革，再装订成书，形容这是「极其骇人的实际情况」。

人脸涉作摆设

马丁说：「在另一宗案件中，洛奇和丹妮丝贩售一名男子的脸部，或许只为了摆在架上，也可能作为某些令人更不安的用途。」

马丁谴责戈夫斯敦洛奇从2018年至2020年3月，将遗体部位当作可图利的小玩意出售，获利数千美元。

火化前取出遗体部位

哈佛结束遗体研究或教学用途后，通常会将遗体归还家属或火化。洛奇坦承，在火化前取出部分遗体部位。

洛奇任职殓房28年，在庭上表达悔意。辩护律师凯西（Patrick Casey）说：「洛奇承认自己的行为非常严重，对那些被冷酷对待的逝者及他们悲痛的家属都造成了伤害。」
 

