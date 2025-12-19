Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰军称摧毁柬埔寨6诈骗基地 包括赌场酒店

更新时间：10:06 2025-12-19 HKT
发布时间：10:06 2025-12-19 HKT

泰国近日传出以打击诈骗集团为由，派战机轰炸柬埔寨赌场。到昨日，泰国皇家陆军证实，自12月7日两国再度爆发冲突以来，已摧毁了柬埔寨境内6座被跨国诈骗网络当作据点的建筑物，包括赌场和酒店。

泰国当地媒体引述军方称，摧毁柬境内6处诈骗分子基地，包括长期锁定诈骗美国公民在内众多受害者的赌场与酒店。据指泰国军方行动针对的目标，主要为先前已遭美国制裁的两处大型度假村和赌场酒店。这些设施长期被用于针对美国公民的诈骗交易，华盛顿政府已对这些设施的拥有者实施金融制裁并冻结相关资产。柬方指遇袭建筑「仅为民用酒店与赌场」。

柬指控投下两枚炸弹

柬埔寨国防部并称，泰军昨日中午前在边境的赌场小镇波贝「投下两枚炸弹」。波贝镇是位于两国之间的主要过境点附近，据指该赌场小镇常有泰国人到访。柬国防部说：「柬埔寨军队将继续以坚定不移的决心捍卫柬埔寨的领土完整和国家尊严。」

柬埔寨内政部发言人则指，截至周三傍晚，新一轮柬泰冲突中丧生的柬埔寨平民总数已达18人，流离失所者总数已增至14.4万个家庭，共计47.6万人，其中包括约24万名妇女和13万名儿童。

泰国总理阿努廷早前表示，柬埔寨境内的赌场虽不属泰司法管辖，但若证实指犯罪集团用作诈骗或跨境犯罪据点，泰方将视为安全威胁处理。

