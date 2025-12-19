研究揭北极熊「基因突变」求存、收养陌生幼熊视如己出 惊叹不可思议

全球气候暖化危机持续加剧，素有「世界冰箱」之称的北极地区，今年录得125年来最高温记录，海冰缩减程度亦创下卫星观测以来新低。在极端环境威胁下，科学家发现北极熊正经历剧烈变化，不仅出现「基因层级」的快速突变以适应环境，更被观察到极为罕见的「收养」行为，雌性北极熊竟将陌生的孤儿幼熊视如己出，揭示这一物种在生存压力下展现的惊人韧性与母性本能。

北极熊收养行为极罕见 机会率不到1%

加拿大环境与气候变迁部的研究团队，近期在素有「世界北极熊之都」之称的曼尼托巴省邱池附近，记录到一宗极其罕见的收养案例。研究人员在春季时，曾标记一头带著一只幼熊刚出洞穴的母熊。然而数周后再次发现牠时，其身边竟多了一只没有耳牌的幼熊，证明这只幼熊并非母熊亲生，而是「收养」回来的流浪幼熊。

科学家李察逊说，「在我们长达45年的长期研究中，在总样本数超过一千窝幼熊的情况下，只记录到13起幼熊被收养的案例」，比例不到1%，可谓极为罕见。

美联社18日释出的影片显示，两只约10至11个月大的幼熊与母熊相处融洽，母熊会在两只幼熊周围缓慢走动，时而回头观察幼熊和牠的后方，似在留意有无危险。科学家指，两只幼熊预计将跟随母熊生活至约两岁半。

李察逊表示，北极熊母性强烈，当母熊听到苔原上有孤单哭叫的幼熊时，往往会将其纳入羽翼下照顾，这项行为将大幅提升失去生母的幼熊之存活率，反映北极熊拥有像人类的同情心，科学家们除大呼感动，亦感到不可思议。

除了行为上的改变，北极熊的生理结构亦正在与时间竞赛。根据最新发表于学术期刊《移动DNA》的研究指出，格陵兰东南部的北极熊群体，正利用特殊的「跳跃基因」快速改变自身的DNA序列。传统演化需历经万年，但这种「跳跃基因」能短时间内改变基因排列与表达方式。研究发现，随着气温上升，北极熊体内的跳跃基因活动显著增加。

科学家形容，这可能是北极熊面对灭绝危机的一种「绝望生存机制」，此现象反映北极熊面临的生存危机已极端严峻，虽展现其适应潜力，但若全球暖化趋势未缓解，基因突变亦无法阻止该物种走向灭绝。

除了基因与行为转变，挪威科学家的实地调查亦发现，由于主食海豹减少，北极熊已开始转向猎食驯鹿、偷食鸟蛋，甚至啃食几乎没有热量的海草求存。

尽管北极熊展现出强大的韧性，但科学家强调，基因修正与行为适应未必能跑赢全球升温的速度。若暖化趋势未能有效缓减，这群冰原霸主最终仍难逃灭种风险。