日男奉行「一夫多妻」偕妻女诱百女开房兼偷拍 获利250万被捕

日本东京发生一宗耸人听闻的性罪案，一名自称奉行「一夫多妻制」的男子，涉嫌与妻子及养女合谋，诱骗上百名女性发生性关系，并从旁偷拍及上传至成人网站谋利。东京警视厅近日采取行动，将三人拘捕，并在疑犯的电子设备中检获超过800段淫亵影片。

据日本媒体《朝日新闻》报道，被捕的三名疑犯均无固定住址及职业，分别为39岁的小野洋平、其28岁妻子小野晴香，以及23岁养女小野凛。警方调查显示，小野洋平与两名女性同住，并对外宣称实行「一夫多妻制」。

其中一名女被告。ntv news画面截图

本东京发生一宗耸人听闻的性罪案，一名自称奉行「一夫多妻制」的男子，涉嫌与妻子及养女合谋，诱骗上百名女性发生性关系，并从旁偷拍及上传至成人网站谋利。ntv news画面截图

案情指，三名疑犯涉嫌于去年7月，透过社交平台结识一名20多岁女子，并于7月7日在新宿区一间酒店内，由小野洋平与受害人发生性行为，其余两名女疑犯则在旁秘密拍摄。Alamy 示意图

案情指，三名疑犯涉嫌于去年7月，透过社交平台结识一名20多岁女子，并于7月7日在新宿区一间酒店内，由小野洋平与受害人发生性行为，其余两名女疑犯则在旁秘密拍摄，时间横跨上午11时40分至下午5时05分之间。随后，他们将影片上传至付费成人网站。

警方在搜查过程中，于疑犯家中检获37部智能手机及电脑，发现约860段涉及约100名女性的淫秽影片，显示受害者人数众多。

小野洋平在受审时承认控罪，并供称上传此类影片已持续约两年三个月，估计获利超过5000万日圆（约250万港元）。至于其妻子及养女则保持缄默。

值得注意的是，这并非小野洋平首次被捕。去年11月，他曾因非法拘禁罪被东京警视厅逮捕。当时他涉嫌透过社交平台结识一名十多岁少女，并将其囚禁在新宿区一间公寓长达一个月，期间更威胁若对方企图逃跑便会将其杀害。该名女孩最终向大阪警方求助，才令事件曝光。

警视厅认为，疑犯利用社交平台结识受害人并进行有组织的犯罪，目前正进一步调查是否有更多女性受害。