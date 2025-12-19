Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日男奉行「一夫多妻」偕妻女诱百女开房兼偷拍 获利250万被捕

即时国际
更新时间：04:59 2025-12-19 HKT
发布时间：04:59 2025-12-19 HKT

日本东京发生一宗耸人听闻的性罪案，一名自称奉行「一夫多妻制」的男子，涉嫌与妻子及养女合谋，诱骗上百名女性发生性关系，并从旁偷拍及上传至成人网站谋利。东京警视厅近日采取行动，将三人拘捕，并在疑犯的电子设备中检获超过800段淫亵影片。

据日本媒体《朝日新闻》报道，被捕的三名疑犯均无固定住址及职业，分别为39岁的小野洋平、其28岁妻子小野晴香，以及23岁养女小野凛。警方调查显示，小野洋平与两名女性同住，并对外宣称实行「一夫多妻制」。

其中一名女被告。ntv news画面截图
其中一名女被告。ntv news画面截图
本东京发生一宗耸人听闻的性罪案，一名自称奉行「一夫多妻制」的男子，涉嫌与妻子及养女合谋，诱骗上百名女性发生性关系，并从旁偷拍及上传至成人网站谋利。ntv news画面截图
本东京发生一宗耸人听闻的性罪案，一名自称奉行「一夫多妻制」的男子，涉嫌与妻子及养女合谋，诱骗上百名女性发生性关系，并从旁偷拍及上传至成人网站谋利。ntv news画面截图
案情指，三名疑犯涉嫌于去年7月，透过社交平台结识一名20多岁女子，并于7月7日在新宿区一间酒店内，由小野洋平与受害人发生性行为，其余两名女疑犯则在旁秘密拍摄。Alamy 示意图
案情指，三名疑犯涉嫌于去年7月，透过社交平台结识一名20多岁女子，并于7月7日在新宿区一间酒店内，由小野洋平与受害人发生性行为，其余两名女疑犯则在旁秘密拍摄。Alamy 示意图

案情指，三名疑犯涉嫌于去年7月，透过社交平台结识一名20多岁女子，并于7月7日在新宿区一间酒店内，由小野洋平与受害人发生性行为，其余两名女疑犯则在旁秘密拍摄，时间横跨上午11时40分至下午5时05分之间。随后，他们将影片上传至付费成人网站。

警方在搜查过程中，于疑犯家中检获37部智能手机及电脑，发现约860段涉及约100名女性的淫秽影片，显示受害者人数众多。

小野洋平在受审时承认控罪，并供称上传此类影片已持续约两年三个月，估计获利超过5000万日圆（约250万港元）。至于其妻子及养女则保持缄默。

值得注意的是，这并非小野洋平首次被捕。去年11月，他曾因非法拘禁罪被东京警视厅逮捕。当时他涉嫌透过社交平台结识一名十多岁少女，并将其囚禁在新宿区一间公寓长达一个月，期间更威胁若对方企图逃跑便会将其杀害。该名女孩最终向大阪警方求助，才令事件曝光。

警视厅认为，疑犯利用社交平台结识受害人并进行有组织的犯罪，目前正进一步调查是否有更多女性受害。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
15小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
10小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
9小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
13小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
7小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
10小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
18小时前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
15小时前
孽缘？叫已婚同事「离婚再追」玩出火 港女发文拒爱惹「绿茶」争议｜Juicy叮
孽缘？叫已婚同事「离婚再追」玩出火 港女发文拒爱惹「绿茶」争议｜Juicy叮
时事热话
12小时前