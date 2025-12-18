俄罗斯方块｜Red Bull Tetris世界总决赛杜拜登场 港将跻身32强

来自全球60个国家及地区的冠军选手本月13日云集阿联酋杜拜，参加首届Red Bull Tetris世界总决赛。但此次赛事与众不同的是，经典游戏《俄罗斯方块》（Tetris）突破萤幕限制，借用大规模无人机飞上了夜空，在著名地标「杜拜之框」进行决斗。经过2天分组排名赛与一对一淘汰赛后，年仅19岁的土耳其选手阿塔尔（Fehmi Atalar）夺冠，成为Red Bull Tetris首位世界冠军。

年仅 19 岁的土耳其选手阿塔尔夺冠。© Dean Treml / Red Bull Content Pool

「杜拜之框」化身巨型方块战场

12月13日晚间，大会动用超过2,000架无人机，将杜拜知名地标「杜拜之框」(Dubai Frame) 化身全球最大、可即时操作的《俄罗斯方块》装置，在夜空中即时构筑可操作的游戏画面，创下电玩游戏史上的崭新里程碑。

杜拜知名地标「杜拜之框」(Dubai Frame) 。© Dean Treml / Red Bull Content Pool

夜幕下呈现视觉震撼的竞技舞台。© Dean Treml / Red Bull Content Pool

决赛采用Red Bull特别改良规则，加入重力变换、速度提升及「黄金方块」（Golden Tetrimino）等要素，全面考验选手的临场反应与操作稳定性。

最终土耳其选手阿塔尔以168,566分，击败秘鲁对手索洛萨诺（Leo Solórzano），成为首届Red Bull Tetris世界冠军。现场同时有逾4,000架无人机配合电子与古典音乐，演绎经典旋律，营造震撼视听效果。

港将Wula晋级32强破个人纪录

代表香港出战的Wula于首圈淘汰赛击败北马其顿对手，成功晋级32强，但不敌阿根廷选手止步。Wula赛后表示，能代表香港参赛感到荣幸，赞扬大会比赛系统先进，期间更打出个人逾770,000分个人最佳纪录。他称对整体表现满意，期望未来再有机会出战国际赛。

