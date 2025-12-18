Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

华盛顿空难｜美政府正式认责 空管及军方存失误

即时国际
更新时间：22:46 2025-12-18 HKT
发布时间：22:46 2025-12-18 HKT

美国太平洋西南航空公司一架客机，今年1月在华盛顿列根国家机场与一架军用黑鹰直升机相撞，导致两机所载合共67人全部遇难。美国政府周三（17日）正式承认，事故原因是一名空中交通管制员和一名直升机飞行员操作失误。

事发于1月29日，太平洋西南航空公司客机当时载有60名乘客和4名机组人员，黑鹰直升机上则有3名美军士兵。当客机准备接近机场33号跑道降落时，与黑鹰直升机发生相撞，两架飞机均堕入水中，后证实无人生还。

遇难者家属此前已就事件提起诉讼，指控航空公司和政府完全没尽到对公众安全的责任。

最新法律文件显示，政府承认对该次空难负有部分责任，原因是当晚空中交通管制员没有遵守程序规定，而陆军直升机飞行员也未能保持警惕并及时避开民航客机。

遇难者家属代表律师表示，尽管政府已承认责任，家属仍然深感悲痛，至今无法走出这场悲剧事故所带来的阴影。

至于太平洋西南航空公司则否认需要对事故负责。母公司美国航空（American Airlines）表示，自空难发生以来，公司一直致力于为罹难者家属提供支持，原告的合法诉讼对象并非美航，而是美国政府，故法院应驳回针对美航的诉讼。

