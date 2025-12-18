泰柬冲突｜传泰派战机炸柬赌场 阿努廷：若涉诈骗必须处理

泰国与柬埔寨边境冲突持续升温，近日传出泰国军方出动战机，轰炸柬埔寨边境多间赌场，引发国际社会关注。泰国总理兼内政部长阿努廷周二晚间回应事件时强调，柬埔寨境内赌场并不属于泰国司法管辖范围，泰方亦未将赌场列为军事打击目标，但若相关场所被用作网络诈骗或犯罪行动的掩护，泰国有责任加以处理。

阿努廷当晚出席「全球打击网络犯罪伙伴关系」（IC-GPOS）国际会议晚宴后接受传媒访问。该会议汇聚来自58个国家及国际组织共逾300名代表，中国、缅甸、卢安达等均派员出席，惟近期与泰国发生边境摩擦的柬埔寨未有派代表参加。

对于外界将近日军事行动与打击网络诈骗挂钩，阿努廷表示，据其掌握的资讯，泰军并无针对柬埔寨边境赌场进行轰炸。他重申，赌场本身不在泰国司法权限之内，但若有证据显示相关设施被犯罪集团利用，作为诈骗或跨境犯罪中心，泰方将视之为必须应对的安全问题，「必须要处理」。

阿努廷同时提到，泰柬双方于今年10月在吉隆坡签署联合声明，达成多项共识，包括撤离边境部队与武器、共同推动人道除雷工作，以及合作打击电骗与犯罪组织，「因此打击诈骗是在泰柬联合声明中的框架下进行」。

另外，阿努廷提及周三举行的打击网路诈骗国际会议，多个国家派官员参加，显示每个与会国家都非常重视此事。他说，中国在会议期间感谢泰国近期引渡多名重刑犯，形容此举彰显国际司法互助的重要性，「跨国犯罪分子不应成为任何国家的负担，应交由其原籍国依法处理，以便进行更深入的调查」。