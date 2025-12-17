Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国与欧盟达成协议 重新加入伊拉斯谟学生交流项目

即时国际
更新时间：20:25 2025-12-17 HKT
发布时间：20:25 2025-12-17 HKT

英国和欧盟周三（17日）发表联合声明称，英国将重新加入伊拉斯谟学生交流计划（Erasmus Programme）。

英国政府在一份声明中表示：「英国已同意于2027年加入伊拉斯谟+（Erasmus+）计划，这将为来自不同背景的年轻人、学生、教育工作者、青年工作者和体育工作者提供更多出国学习和培训的机会。」

英国脱欧后退出

报道称，英国重新加入该计划，尚需所有欧盟成员国批准，将首先向大学生开放，随后将扩大范围，涵盖其他继续教育人员和学徒。声明称，经过谈判，英国在2027年为该计划承担的费用约为5.7亿英镑（约57亿港元）。

英国于2021年初正式脱欧，并退出这个自1987年以来一直参与的计划。时任首相约翰逊曾称该项目「性价比不高」。惟现任工党政府于去年5月举行的英欧峰会上，同意重启谈判，让英国重申加入。

前首相约翰逊批项目「性价比不高」

「伊拉斯谟+」计划是欧盟委员会设立的最高级别研究项目，对申报单位的资格有明确限定和要求，素以审批严格、管理规范、资助力度大著称。计划奖学金获得者则可豁免大学学费、注册费、考试费、实验室和图书馆使用费，另可获得国际旅费和生活费补贴。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
3小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
10小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
23小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
5小时前
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
社会
6小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
11小时前
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
突发
2小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
7小时前