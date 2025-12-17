英国与欧盟达成协议 重新加入伊拉斯谟学生交流项目

英国和欧盟周三（17日）发表联合声明称，英国将重新加入伊拉斯谟学生交流计划（Erasmus Programme）。

英国政府在一份声明中表示：「英国已同意于2027年加入伊拉斯谟+（Erasmus+）计划，这将为来自不同背景的年轻人、学生、教育工作者、青年工作者和体育工作者提供更多出国学习和培训的机会。」

英国脱欧后退出

报道称，英国重新加入该计划，尚需所有欧盟成员国批准，将首先向大学生开放，随后将扩大范围，涵盖其他继续教育人员和学徒。声明称，经过谈判，英国在2027年为该计划承担的费用约为5.7亿英镑（约57亿港元）。



英国于2021年初正式脱欧，并退出这个自1987年以来一直参与的计划。时任首相约翰逊曾称该项目「性价比不高」。惟现任工党政府于去年5月举行的英欧峰会上，同意重启谈判，让英国重申加入。

前首相约翰逊批项目「性价比不高」

「伊拉斯谟+」计划是欧盟委员会设立的最高级别研究项目，对申报单位的资格有明确限定和要求，素以审批严格、管理规范、资助力度大著称。计划奖学金获得者则可豁免大学学费、注册费、考试费、实验室和图书馆使用费，另可获得国际旅费和生活费补贴。