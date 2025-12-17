Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

战略收缩︱美11司令部拟并至8个 「美撑起世界秩序时代告终」

更新时间：09:33 2025-12-17 HKT
发布时间：09:33 2025-12-17 HKT

《华盛顿邮报》引述知情人士披露，五角大楼正制订一项军改计划，将美军最高层级的作战司令部数量由11个裁并至8个，同时削减高级将领的数目。这项由战争部长（国防部长）赫格塞思主导的军改，符合特朗普政府战略收缩的政策方向。白宫本月初发表的新版《国家安全战略》宣示美国「撑起整个世界秩序的时代告终」。

据五名知情人士透露，军改计划把中央司令部（负责中东和中亚地区）、欧洲司令部、非洲司令部并入新的「国际司令部」（U.S. International Command）之下，从而降低原本3个司令部的位阶与影响力。

军改计划同时要求重新调整负责西半球军事行动的南方司令部与北方司令部，将两者并进为一个新的、暂名为「美国司令部」（简称Americom）的新架构。地理上，西半球包含南美洲全部、北美洲主体、亚洲东北部边缘、非洲与及欧洲西部边缘及南极洲西部。

保留的作战司令部包括：印太司令部、网络司令部、特战司令部、太空司令部、战略司令部、美国运输司令部。外界认为印太司令部的对手为中国。本月5日发表的《国家安全战略》报告，呼吁日本与南韩采取更多行动支援台湾抵御所谓来自北京的威胁，保护第一岛链。

将资源从中东欧洲转移出去

预计美军参谋长联席会议主席凯恩未来数日内向赫格塞思阐述这份军改提案。知情人士透露，这些调整将配合其他政策，将美军资源从中东与欧洲转移出去，重点放在扩大西半球的军事行动，同时削减高级将领及海军上将的数量。

熟悉军改计划人士指出，这项调整与《国家安全战略》相符，反映了特朗普政府进一步缩减海外承诺。新版国安战略宣示「美国像擎天巨柱般撑起整个世界秩序的时代告终」，今后打算把军事力量更多摆在西半球，大幅聚焦于美国后院，以对抗移民、毒品等等。

计划大削四星上将人数

美军任何组织与架构调整都须经赫格塞思与特朗普批准，之后再纳入「统一指挥计划」（Unified Command Plan）。《华盛顿邮报》指出，若军改付诸实施，将是美军高层级别数十年来最重大变革之一，部分兑现了赫格塞思打破现状、大幅削减四星上将人数的承诺。

知情官员指出，五角大楼目前尚未向国会透露细节，就连共和党主导的参、众两院军事委员会，都有人对资讯落差不满，相关司令部的高级军官也在等待更多细节。

新版国安战略打算把军事力量更多摆在西半球，大幅聚焦美国后院，以对抗移民、毒品等。

