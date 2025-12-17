Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜35米高「自由女神像」倒塌断头  暴风吹袭巴西南部现惊险一刻

巴西南部城市瓜伊巴（Guaíba）15日下午遭遇猛烈暴风雨侵袭，当地一座约35公尺高的自由女神像在强风中倒塌并严重损毁，幸未造成人员伤亡。该雕像为巴西大型连锁零售商Havan设置于分店停车场的标志性装饰，事故后现场已封锁并展开清理。

「雕像经济」受关注 极端天气酿文化地标风险

据当地气象部门报告，风暴期间阵风风速超过每小时90公里，伴随强降雨横扫南部地区。事发于下午3时左右，社群媒体流传的影片显示，雕像在狂风中逐渐倾斜，最终倒塌碎裂，头部坠地后彻底破碎。

暴风吹袭巴西南部现惊险一刻，35米高「自由女神像」倒塌断头。
事发于下午3时左右，社群媒体流传的影片显示，雕像在狂风中逐渐倾斜。
雕像最终倒塌碎裂碎。
雕像最终倒塌碎裂，头部坠地后彻底破碎。
Havan公司声明指出，雕像自2020年分店开幕时设立，拥有完整的技术与安全认证。此次倒塌仅影响雕像上半部约24公尺的结构，底座约11公尺部分仍保持完好。公司强调将配合相关部门调查事故原因，并评估后续处理方案。

Havan在巴西多个分店外均设立类似大型雕像，作为企业形象标志。此次事件引发公众对大型户外装饰物在极端天气下安全性的关注。近年巴西极端气候事件频发，如何强化公共设施与商业建物的抗灾能力，成为地方政府与企业须面对的课题。

目前瓜伊巴市政府已介入现场管控，并将协同专业机构评估风暴对市内其他建筑的影响。气象部门提醒，南部地区近日仍可能出现强对流天气，呼吁民众注意安全。

 

