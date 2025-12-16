Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本前女市长被揭与已婚男下属情趣酒店私会 请辞仅两周图东山再起？

即时国际
更新时间：15:10 2025-12-16 HKT
发布时间：15:10 2025-12-16 HKT

日本群马县前桥市前女市长小川晶，被揭与已婚男下属多次出入情趣酒店而引咎辞职两周后，传出有意参加下月举行的市长补选，争取「回锅」再任市长，成为当地政治焦点。

小川晶引咎辞职两周传拟「回锅」参选

现年42岁、律师出身的小川晶，去年2月当选前桥市市长，是该市首位女市长。今年9月，日本周刊拍摄到她在约两个月内，多次与一名已婚男下属进出「情趣宾馆」（Love Hotel）。小川其后承认与对方曾一同前往超过10次，但强调是为商谈公务，否认存在不伦关系。有关说法被外界认为不具说服力，事件引起市民及市议会关注。

前桥市前女市长小川晶。Facebook小川晶
前桥市前女市长小川晶。Facebook小川晶
引咎辞职两周传拟「回锅」参选。Facebook小川晶
引咎辞职两周传拟「回锅」参选。Facebook小川晶

相关新闻：日本女市长时钟酒店10次私会已婚男下属　坚称清白但感后悔

前桥市议会其后多次要求她负责下台，小川一度以「要履行对市民承诺」为由，拒绝请辞，直至11月下旬，议会准备提出不信任动议，她最终于11月27日离任。

前桥市明年1月补选市长

前桥市预定于2026年1月12日举行市长补选，目前已表态参选者包括39岁、无党籍律师丸山彰，以及64岁、获日本共产党支持的前市议员店桥世津子。对于是否参选，引咎辞职的小川晶在下台时就没有把话说死，并表示今后会「继续为前桥市及群马县出力」。

日本共同社近日引述多名与小川关系密切人士称，小川已表达强烈参选意愿，部分市民也表示支持。她在社交媒体上发帖表示，会认真面对市民托付，花时间自我反省，并审慎思考作为前桥市一员的未来方向。外界预料，她宣布参选只是时间问题。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
7小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
23小时前
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
即时娱乐
6小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
6小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
23小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
23小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
18小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
2025-12-15 14:00 HKT