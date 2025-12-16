日本前女市长被揭与已婚男下属情趣酒店私会 请辞仅两周图东山再起？

日本群马县前桥市前女市长小川晶，被揭与已婚男下属多次出入情趣酒店而引咎辞职两周后，传出有意参加下月举行的市长补选，争取「回锅」再任市长，成为当地政治焦点。

小川晶引咎辞职两周传拟「回锅」参选

现年42岁、律师出身的小川晶，去年2月当选前桥市市长，是该市首位女市长。今年9月，日本周刊拍摄到她在约两个月内，多次与一名已婚男下属进出「情趣宾馆」（Love Hotel）。小川其后承认与对方曾一同前往超过10次，但强调是为商谈公务，否认存在不伦关系。有关说法被外界认为不具说服力，事件引起市民及市议会关注。

前桥市前女市长小川晶。Facebook小川晶

前桥市议会其后多次要求她负责下台，小川一度以「要履行对市民承诺」为由，拒绝请辞，直至11月下旬，议会准备提出不信任动议，她最终于11月27日离任。

前桥市明年1月补选市长

前桥市预定于2026年1月12日举行市长补选，目前已表态参选者包括39岁、无党籍律师丸山彰，以及64岁、获日本共产党支持的前市议员店桥世津子。对于是否参选，引咎辞职的小川晶在下台时就没有把话说死，并表示今后会「继续为前桥市及群马县出力」。

日本共同社近日引述多名与小川关系密切人士称，小川已表达强烈参选意愿，部分市民也表示支持。她在社交媒体上发帖表示，会认真面对市民托付，花时间自我反省，并审慎思考作为前桥市一员的未来方向。外界预料，她宣布参选只是时间问题。

