悉尼邦迪海滩枪击 | 到医院探望夺枪英雄 澳洲总理：枪手或受IS极端思想驱动

澳洲总理阿尔巴尼斯周二到医院探望在邦迪海滩枪击案中夺枪的英雄艾哈迈德，赞扬他阻止枪手杀害更多人。阿尔巴尼斯指出，案中行凶的一对父子可能受到「伊斯兰国」（IS）极端思想驱动。

目击者拍摄的片段显示，枪击案当天，水果店老板艾哈迈德从后扑向一名枪手，夺下枪械，阻止他发动更多射击。

阿尔巴尼斯在探望缠著厚厚绷带的艾哈迈德后表示：「他当时只是想买杯咖啡，却发现自己身处枪林弹雨之中。他决定挺身而出，他的勇气激励著所有澳洲人。」

相关新闻：

悉尼邦迪海滩枪击 | 英勇夺枪路人为水果店老板 术后情况稳定 与枪手同为南亚移民

肩部接连中弹 明再次接受手术

艾哈迈德在与枪手搏斗后肩部中弹数次。阿尔巴尼斯表示，他将于周三接受进一步手术。

阿尔巴尼斯指：「在我们目睹邪恶行径的时刻，他展现了人性的力量。我们是一个勇敢的国家，艾哈迈德代表了我们国家最优秀的一面。」

周二上午，一段在社交媒体上流传的片段显示，卧床不起、鼻插著管子的艾哈迈德用阿拉伯语简短地感谢了关心他的人们。

当地媒体报道，艾哈迈德育有2个孩子，近10年前从叙利亚移民澳洲。

叙利亚移民夺枪 获逾千万捐款

艾哈迈德英勇夺枪行径受到全球各界赞扬，其中包括美国总统特朗普，他赞扬了艾哈迈德的非凡勇气。一项线上募款活动已收到超过190万澳元（980万港元）的捐款，用于支付艾哈迈德的医疗费用。

另一方面，澳洲广播公司引述澳联合反恐小组一名不愿透露姓名的高级官员说，警方在邦迪滩2名枪手车内发现2面「伊斯兰国」极端组织旗帜及多枚炸弹。

这名官员说，澳洲安全情报组织6年前就已在调查邦迪滩枪击案2名枪手之一的纳维德·阿克拉姆，他与「伊斯兰国」在悉尼的恐怖分子有密切联系。

枪手车内发现2面IS旗

对此，阿尔巴尼斯解释说，安全情报组织当年对纳维德展开过调查，是因他与其他人有关联，而其中2名相关人员后被起诉并入狱，但当时未认定纳维德是重点关注对象。至于他此后是否进一步极端化，还有待调查。

阿尔巴尼斯并首次表明，这对父子曾受到激进思想影响，而目前看起来，2人是受到「伊斯兰国」思想的驱动，这种意识形态存在已逾10年，引发了仇恨思想，也导致本案中的大规模杀戮。

澳洲媒体引述新南威尔士州警方消息说，24岁的纳维德和50岁的父亲赛义德曾于上月去过菲律宾，直到案发前数周才返回澳洲。警方正在调查他们在菲律宾的具体行踪和旅行动机。据悉，宣布效忠「伊斯兰国」的阿布沙耶夫武装长期活跃在菲律宾南部。