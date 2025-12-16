特朗普签署行政命令 列芬太尼为大杀伤性武器 扩大授权军方打击毒贩

美国总统特朗普周一（15日）签署行政命令，宣布将合成鸦片类止痛剂芬太尼（Fentanyl）列为「大规模杀伤性武器」weapon of mass destruction，此举可扩大授权军方与情报机关对付毒贩。

特朗普在签署相关行政命令时说：「我们正式将芬太尼列为大规模杀伤性武器，没有任何炸弹能造成这样的后果。据我们所知，每年有20万到30万人因此丧生。」

特朗普将芬太尼列入「大规模杀伤性武器」类别，实为破天荒之举。美联社

芬太尼被指为美国每年数以万计药物过量致死事件的元凶。路透社

特朗普扩大授权军方打击毒贩。路透社

提升公共衞生危机为国安威胁

芬太尼被指为美国每年数以万计药物过量致死事件的元凶，今次特朗普将芬太尼列入「大规模杀伤性武器」类别，实为破天荒之举，显示他不仅将芬太尼视为公共衞生危机，更将其升级为与化学战同等级的国安威胁。

这种分类意味对「一心想向美国倾销毒品的帮派」提升打击力度，授权五角大楼协助执法部门，并允许情报机关动用通常用于打击武器扩散的手段来对付毒贩。

指芬太尼像化学武器

白宫周一举行一场活动，表彰美墨边境巡逻人员，特朗普在活动上说：「我们正式将芬太尼归类为大规模杀伤性武器，它实际上就是大规模杀伤性武器，他们（毒枭）意图让我们国家沉沦于毒品之中。非法的芬太尼，与其说是毒品，不如说更像化学武器。」

特朗普今年已将一些贩毒集团列为外国恐怖组织，为美国的军事行动打开大门。自9月初以来，特朗普政府已在加勒比海与太平洋对疑似运毒船发动20多次攻击，造成超过80人死亡。

民调：美广大民众反对致命打击

美军将疑似运毒船直接击沉，而不是拦截、查扣货物和查问船员。一些法律专家认为这些攻击可能违法，几乎没有公开证据显示有关船只运载毒品，也没有证据显示有必要将其击沉。

而路透社近日公布的一项民调显示，广大美国民众反对美军对船只进行致命打击的行动，其中包括约20%的特朗普共和党支持者。特朗普曾多次威胁要对委内瑞拉、哥伦比亚和墨西哥采取地面行动，以打击毒品走私。