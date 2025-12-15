悉尼邦迪海滩枪击︱枪手父子作案前曾赴菲律宾一个月 澳警调查动机

澳洲悉尼邦迪海滩周日（14日）发生的枪击事件已造成包括1名作案嫌疑人在内的16人死亡、40人受伤，两名嫌疑人为一对父子。《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）等多家外媒报道，二人在行动前曾被拍到从坎普西的临时住所离开。警方证实，24岁的纳尔维德·阿克拉姆及其父曾在袭击前几周前往菲律宾，目前正调查其此次行程是否与极端组织存在关联。

《悉尼先驱晨报》报道，根据闭路电视画面，上周六（14日）下午5时许，，身著黑衣的纳尔维德与其父从坎普西的临时住所坐车离开。不到90分钟后，邦迪海滩的人群中响起第一声枪响。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击 | 父子枪手遭狙击中弹 父死子重伤 痛苦倒地画面曝光

澳洲广播公司（ABC）引述联合反恐小组一名不愿透露姓名的高级官员说话，警方在事发现场两名枪手的车辆内发现一面「伊斯兰国」旗帜。有消息指，澳洲安全情报组织6年前就调查其中一名枪手纳尔维德，认为他与「伊斯兰国」在悉尼的恐怖分子有密切联系。



澳洲新闻网指，二人曾在菲律宾逗留一个月。澳洲警方将重点调查两人11月菲律宾之行的具体动机。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击︱阿尔巴尼斯：澳洲历史上黑暗一天 形容事件反犹太主义恐怖袭击

《悉尼先驱晨报》称，纳尔维德的母亲周一表示日说，儿子在大约两个月前因所在公司破产而失业，正在寻找新工作。她形容儿子「不持枪、不外出交际、不饮酒吸烟」，是个「任何母亲都希望拥有的好孩子」，并称无法辨认现场照片中的人是不是他，不相信他会参与任何暴力或极端主义活动。



惨剧发生一日，大批民众到海滩外悼念死伤者，当中包括不少以色列人。