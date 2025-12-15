Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼邦迪海滩枪击︱枪手父子作案前曾赴菲律宾一个月 澳警调查动机

即时国际
更新时间：20:44 2025-12-15 HKT
发布时间：20:44 2025-12-15 HKT

澳洲悉尼邦迪海滩周日（14日）发生的枪击事件已造成包括1名作案嫌疑人在内的16人死亡、40人受伤，两名嫌疑人为一对父子。《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）等多家外媒报道，二人在行动前曾被拍到从坎普西的临时住所离开。警方证实，24岁的纳尔维德·阿克拉姆及其父曾在袭击前几周前往菲律宾，目前正调查其此次行程是否与极端组织存在关联。

《悉尼先驱晨报》报道，根据闭路电视画面，上周六（14日）下午5时许，，身著黑衣的纳尔维德与其父从坎普西的临时住所坐车离开。不到90分钟后，邦迪海滩的人群中响起第一声枪响。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击 | 父子枪手遭狙击中弹 父死子重伤 痛苦倒地画面曝光

澳洲广播公司（ABC）引述联合反恐小组一名不愿透露姓名的高级官员说话，警方在事发现场两名枪手的车辆内发现一面「伊斯兰国」旗帜。有消息指，澳洲安全情报组织6年前就调查其中一名枪手纳尔维德，认为他与「伊斯兰国」在悉尼的恐怖分子有密切联系。

澳洲新闻网指，二人曾在菲律宾逗留一个月。澳洲警方将重点调查两人11月菲律宾之行的具体动机。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击︱阿尔巴尼斯：澳洲历史上黑暗一天 形容事件反犹太主义恐怖袭击

《悉尼先驱晨报》称，纳尔维德的母亲周一表示日说，儿子在大约两个月前因所在公司破产而失业，正在寻找新工作。她形容儿子「不持枪、不外出交际、不饮酒吸烟」，是个「任何母亲都希望拥有的好孩子」，并称无法辨认现场照片中的人是不是他，不相信他会参与任何暴力或极端主义活动。

惨剧发生一日，大批民众到海滩外悼念死伤者，当中包括不少以色列人。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
8小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
13小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
2小时前
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
5小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
14小时前
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
10小时前
44岁男星走过中风低谷宣布将为人父 老婆苦做人工受孕日日打针 曾因取卵问题崩溃痛哭
44岁男星走过中风低谷宣布将为人父 老婆苦做人工受孕日日打针 曾因取卵问题崩溃痛哭
影视圈
4小时前