$21万爱马仕弃街头无人偷 女网红实测杜拜治安结果……︱有片

阿联酋杜拜一名女网红近日发布社会实验影片，为证明杜拜治安良好，将价值约27,220美元（约21万港元）的爱马仕（Hermès）柏金包（Birkin）独自留在公共场所，最终发现无人偷走。

相关新闻：杜拜推出全球最贵咖啡 盛惠$7560 限量供应400杯

影片显示，网红哈米拉尼（Alisha Hamirani）将手袋留在杜拜黄金市场附近，然后搭乘水上巴士（Abra）前往别处观光。她之后再次返回黄金市场，发现手袋仍然放在原处。

在实验过程中，哈米拉尼亦无从得知手袋是否被偷，她在感到紧张之余笑称：「如果丈夫看到了这段影片，请记住我爱你，但请划走影片。」直至最后发现手袋还在原地，她才感到如释重负。

相关新闻：前首富钢铁大亨「逃离」英国避税 或将定居杜拜

全球最吸引富豪国家

杜拜被认为是全球最安全的旅游城市之一，吸引许多富裕人士移居当地。数据显示，阿联酋今年继续稳坐全球最吸引富豪国家之首，预计今年净流入9800名富豪，美国以7500名位居第二。

许多网民留言认同哈米拉尼观点，并分享自己过去类似失而复得经历。也有网民笑称，哈米拉尼千万不能去印度尝试该社会实验。