美前成人电影女星杀前夫肢解 头颅弃洗衣篮画面吓坏法官

美国一宗骇人听闻的谋杀案于今年11月尘埃落定。47岁前成人电影女星黛文（Devyn Michaels）因谋杀前夫乔纳森（Jonathan Willette）被判一级谋杀罪名成立，案件涉及肢解遗体，现场环境之恐怖更令审理此案的法官和陪审团感到不适。

黛文被判一级谋杀罪名成立。Henderson Police Department

前妻与继子结婚

据外媒报道，黛文与乔纳森于2012年结婚，2018年离婚。令人匪夷所思的是，黛文其后与乔纳森现年29岁的儿子德维尔（Deviere Willette）结婚。

2023年8月6日，乔纳森在位于拉斯维加斯的住所内遭杀害。警方发现其遗体布满化学烧伤痕迹，头颅更被砍下。黛文其后被警方逮捕并以谋杀罪名起诉。

在审讯期间，黛文曾认罪，并坦承部分犯罪过程。她声称当时正在卧室内为乔纳森按摩，趁机用类似烛台的物品将其打昏，随后砍下其头颅，并将头颅放入洗衣篮内，丢弃在住所所在社区的垃圾桶。

相关新闻：越南「屠夫」斩首煮尸片卖暗网 狂男辩「满足死者愿望」

认罪翻供不果

在审判前，黛文承认犯二级谋杀罪，这意味著她服刑15年后可以申请假释。检控文书指，黛文作案动机为争夺孩子监护权。由于凶器和头颅至今未被寻获，黛文的律师团队试图翻供，辩称黛文「力气不够，不足以独自砍下被害人的头颅」，并声称没有目击者见证谋杀发生，更试图将嫌疑转嫁给德维尔，但根据法庭文件，琼斯法官裁定黛文是「自愿、知情且明智地」认罪的。

相关新闻：东京成人夜店雪柜发现初生婴头颅 四肢放入食物盒内

然而，德维尔否认参与谋杀，黛文的律师团队亦未能提出任何证据指控德维尔。法官认定黛文先前的认罪属「自愿且知情」，于今年11月判其罪名成立，相关刑罚将于稍后审判时确定。