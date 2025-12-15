悉尼邦迪海滩枪击 | 英勇夺枪路人为水果店老板 术后情况稳定 与枪手同为南亚移民

在悉尼邦迪海滩枪击中英勇夺枪的水果店老板艾哈迈德（Ahmed al Ahmed），受到各方表扬为英雄，包括美国总统特朗普。过程中艾哈迈德身中2枪，已接受手臂和手部枪伤手术，正在医院康复中。根据现场民众拍下的影片显示，在枪手行凶过程中，艾哈迈德冒著生命危险奋勇夺枪，否则现场伤亡人数将会更多。

家人表示，43岁的艾哈迈德躲在停放的汽车后面，然后冲向其中一名枪手身后，夺取了他的步枪并将其击倒在地，再用枪指向对方，令对方很退。而在社交媒体上流传的另一张照片显示，艾哈迈德事后躺在地上，似乎受了伤。

身中2枪 幸无生命危险

艾哈迈德的表弟穆斯塔法告诉澳洲7News电视台，艾哈迈德的确在这次袭击中身中2枪，一枪击中了他的肩膀，另一枪击中了他的手。而医生已告知家人，艾哈迈德手术后情况稳定。

穆斯塔法说：「他是英雄，百分之百是一名英雄。」

特朗普大赞非常勇敢

美国总统特朗普亦形容艾哈迈德是非常非常勇敢的人，拯救了许多人命。

新南威尔斯州州长明斯也大赞艾哈迈德是真正的英雄，并表示这段影片是他见过的最不可思议场景。

一场为艾哈迈德设立的GoFundMe筹款活动，在短短数小时内就筹集超过20万澳元（约103万港元）。

为救人英雄筹得逾100万善款

根据最新报道，行凶的24岁枪手阿拉克姆与父亲及救人的艾哈迈德均为来自南亚的移民，也都是水果店老板。

艾哈迈德在雪梨南部萨瑟兰经营水果店，而枪手则在巿郊邦尼里格区居住，也是经营水果店。

阿拉克姆的母亲表示，她不敢相信儿子会犯下这种罪行，「他是乖孩子」，不抽烟、不喝酒、不跳舞，平常都宅在家里卖水果。

根据澳洲内政部公开资料显示，南亚国家是澳洲移民的主要来源国之一。

