智利总统选举 | 极右卡斯特当选 承诺铁腕反移民 誓遣返数十万无证者

3度角逐智利总统的极右翼政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）周日终在总统选举第二轮投票中取得压倒性胜利，当选总统，随即承诺采取铁腕手段来打击犯罪与非法移民，矢言将遣返数十万名无证移民。

卡斯特在第二轮投票中赢得超过58%的选票，卡斯特的支持者在街头欢呼雀跃，高喊他的名字，鸣响汽车喇叭。卡斯特的崛起正值保守主义浪潮席卷拉丁美洲之际，现年59岁的他对治安与移民政策采取强硬路线，其严厉打击犯罪与反移民的主张，引起对治安问题感到不安的选民共鸣。

卡斯特的支持者欢呼雀跃。美联社

卡斯特（左）当选后，偕妻子阿德里亚索拉向支持者挥手。美联社

卡斯特承诺采取铁腕手段来打击犯罪与非法移民。美联社

警告无证移民收拾东西离开

在这次竞选过程中，卡斯特一直将重心放在治安与移民议题上。他曾警告无证移民：「收拾你的东西，离开吧。」

他声称移民是「激进左翼」为了终结自由而策划的阴谋，并指移民剥夺智利人民的住房、医疗资源与政府补助。绝大多数非法入境智利的移民来自委内瑞拉，卡斯特的提议包括建立一支效仿美国移民和海关执法局的警察部队，以便迅速拘留和驱逐非法入境的移民。

卡斯特出生于圣地牙哥，在智利天主教宗座大学就读法律系，从政已有30年。他的立法成就仅限于通过允许建造雕像的法案、授予一名修女智利护照，以及规范彩券的相关法律。

反对遭性侵受孕妇女堕胎

身为一名虔诚的天主教徒，卡斯特于2016年脱离智利主流保守派政党，创立立场更为激进的共和党。他反对遭性侵受孕的妇女堕胎，也反对紧急避孕、离婚、同性婚姻与安乐死。

育有9个孩子的卡斯特曾禁止他的律师妻子阿德里亚索拉服用避孕药。

表明欣赏前独裁者皮诺切特

他也曾表达对智利独裁者皮诺切特政权的欣赏；在皮诺切特执政期间，有超过3000名智利公民殒命，另有数千人遭受酷刑。卡斯特的强硬立场也引发外界担忧，担心他会将智利推回独裁统治时期。

媒体调查显示，卡斯特的父亲曾是希特拉纳粹政党成员，并在二战期间服役。

父为希特拉纳粹党成员

但他坚称父亲是被征召入伍，并不支持纳粹。

竞选期间，卡斯特站在防弹玻璃后公开露面，并坦言自己随身携带左轮手枪。

外界认为，比起巴西前总统博索纳罗、阿根廷现任总统米莱，或美国总统特朗普，卡斯特较为内敛、谨慎。支持者却认为，冷静自持正是卡斯特的吸引力所在。