Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

和歌山贵志车站 | 第二代猫站长社葬 500粉丝送别

即时国际
更新时间：09:54 2025-12-15 HKT
发布时间：09:54 2025-12-15 HKT

深受游客喜爱的日本和歌山县纪之川市贵志车站第2代猫站长「二代玉」（NiTama）于上月20日离世，终年15岁。和歌山电铁上周六（13日）中午特地为牠举行葬礼，有500多名粉丝前来送别。

贵志车站第1代猫站长为「小玉」（Tama），牠于2015年6月22日因急性心脏衰竭离世，终年16岁；之后由同为三色猫的「二代玉」接任，至今已任职10年多。

相关新闻：
和歌山铁路猫站长二玉 获县政府授勋表扬宣传功绩

 

「二代玉」深受游客喜爱。X@ekichoTAMA
「二代玉」深受游客喜爱。X@ekichoTAMA
「二代玉」活泼可爱、亲人撒娇。X@ekichoTAMA
「二代玉」活泼可爱、亲人撒娇。X@ekichoTAMA
社葬仪式于和歌山县纪之川市的贵志站举行，场面庄重，猫站长遗像摆设于站内供人悼念。X@osaka_syakai
社葬仪式于和歌山县纪之川市的贵志站举行，场面庄重，猫站长遗像摆设于站内供人悼念。X@osaka_syakai
500多名粉丝送别「二代玉」。X@Nao7010
500多名粉丝送别「二代玉」。X@Nao7010

亲人撒娇  俘虏粉丝

「二代玉」以其活泼可爱、亲人撒娇的形象迅速掳获人心，成功延续了贵志川线的观光热潮。除了站长之位，「二代玉」还被任命为宣传大使，最终获得了尊荣的「社长代理」职位。

贵志川线因一系列「猫站长」的传奇故事而闻名全球，牠们为地方观光带来了无数的笑容。然而，这份喜悦近日被「二代玉」离世的哀伤取代。

上周六，和歌山电铁公司特别在贵志站为「二代玉」举办了隆重的社葬。现场聚集了和歌山电铁相关人员及来自日本全国各地的民众，约500人到场送别。

伊太祈曽站「四玉」出席致敬

在社葬当天，电铁公司还特别颁布了最终辞令，追赠「二代玉」为「贵志川线名誉特别站长」，以表彰牠长年来的卓越服务。

现场最动人的一幕，莫过于目前担任伊太祈曽站（和歌山市）猫站长的四玉（YonTama）也出席了社葬。这只后辈猫站长在仪式中，曾数次朝向「二代玉」的遗像低头致意，并发出「喵」的哀鸣声，让现场许多人红了眼眶。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
17小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
11小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
15小时前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
2小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
14小时前
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
4小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
5小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
19小时前
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
影视圈
18小时前