和歌山贵志车站 | 第二代猫站长社葬 500粉丝送别

深受游客喜爱的日本和歌山县纪之川市贵志车站第2代猫站长「二代玉」（NiTama）于上月20日离世，终年15岁。和歌山电铁上周六（13日）中午特地为牠举行葬礼，有500多名粉丝前来送别。

贵志车站第1代猫站长为「小玉」（Tama），牠于2015年6月22日因急性心脏衰竭离世，终年16岁；之后由同为三色猫的「二代玉」接任，至今已任职10年多。

「二代玉」深受游客喜爱。

「二代玉」活泼可爱、亲人撒娇。

社葬仪式于和歌山县纪之川市的贵志站举行，场面庄重，猫站长遗像摆设于站内供人悼念。

500多名粉丝送别「二代玉」。

亲人撒娇 俘虏粉丝

「二代玉」以其活泼可爱、亲人撒娇的形象迅速掳获人心，成功延续了贵志川线的观光热潮。除了站长之位，「二代玉」还被任命为宣传大使，最终获得了尊荣的「社长代理」职位。

贵志川线因一系列「猫站长」的传奇故事而闻名全球，牠们为地方观光带来了无数的笑容。然而，这份喜悦近日被「二代玉」离世的哀伤取代。

上周六，和歌山电铁公司特别在贵志站为「二代玉」举办了隆重的社葬。现场聚集了和歌山电铁相关人员及来自日本全国各地的民众，约500人到场送别。

伊太祈曽站「四玉」出席致敬

在社葬当天，电铁公司还特别颁布了最终辞令，追赠「二代玉」为「贵志川线名誉特别站长」，以表彰牠长年来的卓越服务。

现场最动人的一幕，莫过于目前担任伊太祈曽站（和歌山市）猫站长的四玉（YonTama）也出席了社葬。这只后辈猫站长在仪式中，曾数次朝向「二代玉」的遗像低头致意，并发出「喵」的哀鸣声，让现场许多人红了眼眶。