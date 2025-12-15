俄乌战争| 泽连斯基愿弃入北约换安全保障 柏林会谈获重大进展

乌克兰总统泽连斯基昨日（14日）称，他准备放弃加入北约的诉求，以换取美国及欧洲提供安全保障。泽连斯基昨日亦在德国柏林与欧洲及美国官员举行会谈，讨论白宫为终止俄乌战事而提出的和平计划。

泽连斯基在WhatsApp回答记者提问时表示，以美国、欧洲及其他伙伴的安全保障来取代北约会员资格，是乌方作出的让步。不过，他说乌克兰仍需要类似北约第5条款(任何成员遭受攻击即启动集体防卫机制)的保障。

泽伦斯基重申，乌克兰从一开始就希望加入北约，这些才是实质安全保障，但部分美国与欧洲伙伴并不支持这条路。

柏林会谈取得重大进展

另一边厢，乌克兰与美欧官员在柏林就和平计划展开会谈，首日会谈时长超过5小时，预计明天继续进行。美国特使威特科夫指出，是次会谈「取得重大进展」。

乌克兰总统顾问利特温透露，双方官员正就文件草案进行斟酌。