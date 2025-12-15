Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼邦迪海滩枪击 | 父子枪手遭狙击中弹 父死子重伤 痛苦倒地画面曝光

更新时间：09:09 2025-12-15 HKT
发布时间：09:09 2025-12-15 HKT

澳洲悉尼邦迪海滩大规模枪击案中涉嫌行凶的一对父子枪手，父死子重伤。最新曝光画面显示，枪手在天桥上疯狂扫射，最终躲不过狙击手神准反击，中弹倒地痛苦呻吟。

根据空拍机画面，这对父子在天桥上对人群开枪，穿白色长裤的父亲已遭警方击毙倒地，一旁的儿子仍在桥上独自扫射，时不时蹲下躲子弹，讵料没多久就被神准狙击手命中，摀住伤口，趴在地上痛苦不堪。

父合法拥枪 名下有6枪

警方指出，这对分别为50岁及24岁的父子住在悉尼郊区，父亲有合法拥枪执照，名下有六支合法枪械。儿子受重伤但情况稳定，父子疑似是针对犹太人进行报复。警方另在现场附近车辆查获爆炸装置以及名下6件武器。

新南威尔斯州警察局长兰尼恩表示，其中50岁枪手遭警方击毙；另一名枪手是他的24岁儿子，受重伤后，正在医院治疗。

巴基斯坦公民居悉尼市郊

警方指出，安全机构对其中一人早有掌握，但兰尼恩表示，当局没有发现有预谋攻击的迹象。

据报24岁枪手叫阿克拉姆（Naveed Akram），是巴基斯坦公民，来自拉合尔，是一名穆斯林，住在悉尼巿郊邦尼里格区，警方周日晚搜查其住处。

兰永说：「我们想要找出真相。我们想要了解背后的动机。我们当然也想要了解已经发生的一切。」

行凶前告诉家人去度周末

据《悉尼先驱晨报》报道，阿克拉姆和「一名亲戚」告诉家人，他们要去杰维斯湾度周末。杰维斯湾是悉尼和首都坎培拉之间的热门度假胜地。阿克拉姆最后一次和母亲通话是在周日（14日），当时他告诉母亲他要去旅行。

阿克拉姆的母亲维雷娜说：「他打电话给我说，『妈妈，我刚去游泳了，我去潜水了。我们现在要吃饭了，今天早上也吃过饭了，现在我们要待在家里，因为天气很热。』」

24岁枪手刚失业

阿克拉姆以前是名砌砖工人，但大约2个月前公司破产，他被解雇了，现正重新找工作。他曾就读于卡布拉马塔高中，但他母亲说他不太善于交际，但喜欢户外活动，例如钓鱼、潜水、游泳和运动。

他的母亲要照顾年迈的母亲，阿克拉姆父亲经营一家水果蔬菜店。阿克拉姆和父母以及弟弟妹妹住在一起，他有一个22岁的妹妹和一个20岁的弟弟。

悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
