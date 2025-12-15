Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本福冈发生持刀伤人案 两男女受伤 疑犯在逃

即时国际
更新时间：03:56 2025-12-15 HKT
发布时间：03:56 2025-12-15 HKT

日本福冈市一商业设施周日（14日）下午发生持刀袭击事件，一名20多岁女子及一名40多岁男子遭人以疑似刀具袭击受伤，两人送院时仍然清醒。警方正追缉一名涉案男子，并以涉嫌企图谋杀方向调查。

据福冈县警方表示，事发于市内一处商业设施内，两名伤者分别为一名27岁、来自冈山县仓敷市的女上班族，以及一名44岁、居于福冈市的男上班族。警方指，疑犯为一名约60多岁男子，犯案后逃离现场。

男伤者为女子偶像团体「HKT48」的工作人员。法新社
男伤者为女子偶像团体「HKT48」的工作人员。法新社

警方表示，女伤者称并不认识涉案男子，警方正调查事件是否属无差别袭击。两名伤者其后被送往医院治理，暂无生命危险。

据了解，女伤者当时正前往毗邻「福冈PayPay巨蛋」举行的活动；男伤者则为女子偶像团体「HKT48」的工作人员，该团体于涉事商业设施内设有专属剧场。

警方已封锁现场一带搜证，并呼吁市民提高警觉，如发现可疑人士即时报警。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
13小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
6小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
14小时前
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
10小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
19小时前
贵价快餐店Five Guys向现实低头！？特价餐$99汉堡+细薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
美式快餐店Five Guys再减价？劈价$99有齐汉堡+薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
饮食
18小时前
枪击现场一片混乱。
00:43
悉尼邦迪海滩枪击增至12死 警方：恐怖主义事件︱有片
即时国际
7小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
10小时前