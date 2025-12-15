日本福冈发生持刀伤人案 两男女受伤 疑犯在逃

日本福冈市一商业设施周日（14日）下午发生持刀袭击事件，一名20多岁女子及一名40多岁男子遭人以疑似刀具袭击受伤，两人送院时仍然清醒。警方正追缉一名涉案男子，并以涉嫌企图谋杀方向调查。

据福冈县警方表示，事发于市内一处商业设施内，两名伤者分别为一名27岁、来自冈山县仓敷市的女上班族，以及一名44岁、居于福冈市的男上班族。警方指，疑犯为一名约60多岁男子，犯案后逃离现场。

男伤者为女子偶像团体「HKT48」的工作人员。法新社

警方表示，女伤者称并不认识涉案男子，警方正调查事件是否属无差别袭击。两名伤者其后被送往医院治理，暂无生命危险。

据了解，女伤者当时正前往毗邻「福冈PayPay巨蛋」举行的活动；男伤者则为女子偶像团体「HKT48」的工作人员，该团体于涉事商业设施内设有专属剧场。

警方已封锁现场一带搜证，并呼吁市民提高警觉，如发现可疑人士即时报警。