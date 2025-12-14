Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥兰多环球影城︱男子玩过山车后额头现伤口丧命 最终报告：意外死亡

即时国际
更新时间：19:10 2025-12-14 HKT
发布时间：19:10 2025-12-14 HKT

美国一名男子9月在佛罗里达州主题乐园乘坐过山车时离奇身亡，时隔3个月，佛罗里达州警长办公室公布最终调查报告，正式认定此案为「意外死亡」，未涉及任何刑事行为。

相关新闻：美国环球影城惊传致命意外 32岁男坐过山车「多处撞伤」亡

事故发生于奥兰多环球影城史诗宇宙主题乐园，32岁死者扎瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）当时与女友一同乘坐过山车，闭路电视画面显示，扎瓦拉刚坐上过山车时精神状态良好，但当游戏结束、过山车返回起点时，扎瓦拉已失去意识。

警方报告指出，扎瓦拉的死因为「多处钝力撞击伤」，其左侧额头有一道很深的伤口，眼眶上方骨折，颅骨上方出血，腹部和手臂有瘀伤，鼻子和右大腿骨骨折。

相关新闻：美环球影城游园车「失控」　至少酿15伤、1人伤势严重

据家属透露，扎瓦拉出生时患有脊髓萎缩，一生中接受过多次手术，包括曾在2020年接受股骨骨折手术；2010年接受髋关节脱位手术，导致平时需要依靠轮椅出行。由于这些问题，他们一直担心儿子发生意外。 

家属与环球影业和解

家属13日透过律师发表声明指，已与环球影业就此事达成和解，双方和解条款保密，感谢社区给予支持，希望外界能尊重家属隐私。

警方指，主题乐园员工全程遵守了标准操作程序，并没有粗心大意或疏忽职守，游乐设施入口处张贴有警告标志，告知游客该设施会有突然的俯冲和加速，亦写明患有某些疾病游客不应乘坐，包括近期接受过手术等。

