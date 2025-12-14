小泉进次郎与赫格塞思通话 日网民批摆拍

日本防卫大臣小泉进次郎12月12日与美国国防部长赫格塞思通电话，并在社交平台X发布他在办公室通话照片。有日本网民发现照片摆拍痕迹严重，讽刺照片比AI还假。

日本防卫省指，小泉进次郎透过是次通话，与赫格塞思就印太地区的安全局势坦诚交换意见。两人对任何可能加剧地区紧张局势的行动深表关切，批评解放军两度使用雷达照射日本军机的行为，不利于促进地区的和平与稳定。

小泉进次郎发布照片显示，他坐在防卫大臣办公室内，右手拿著电话，左手压著记事本，看上去神情严肃，而办公桌上还摆著日本及美国的国旗。

笔记本上无字迹

有眼尖的日本网民事后发现，小泉进次郎的笔记本上并无任何字迹，而日本与美国的国旗也明显是朝著镜头摆放。

有人表示，照片看起来像宣传照，而两人的实际通话内容可能也像照片这样「空洞」，亦有人形容照片比AI生成的图片漏洞还多。

与此同时，也有一些日本网民对小泉进次郎表示支持，形容小泉进次郎最近突然「开窍」，就任以来非常活跃，对日美同盟依然紧密感到放心。