美国联合航空客机引擎故障 安全折返机场 机上290人无受伤

美国联合航空一架客机，周六（14日）在华盛顿杜勒斯国际机场（Dulles International Airport）起飞时发生引擎故障，其后安全返航，机上共 275 名乘客及 15 名机员均无受伤。美国联邦航空管理局（FAA）已就事件展开调查。

涉事航班为联合航空 803 号航班，原定飞往东京，所用机型为波音 777-200。FAA 表示，客机于当地时间下午起飞后不久便出现引擎失效，于下午约 1 时 20 分安全降回杜勒斯机场。联合航空表示，客机因其中一具引擎失去动力而返航，航空公司已安排另一架客机于稍后时间接载乘客续程。

涉事航班为联合航空 803 号航班，原定飞往东京。路透社

跑道旁草地曾因掉落的引擎外壳碎片而起火。路透社

机场发言人表示，客机在起飞时，跑道旁草地曾因掉落的引擎外壳碎片而起火，火势其后已被扑灭。美国运输部长 Duffy 在社交平台 X 上也确认部分引擎覆盖件脱落并起火。美国联邦航空管理局指，将调查引擎故障原因及相关情况。

从社交平台片段显示，机场跑道附近冒出浓烟。