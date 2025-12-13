中菲南海冲突｜菲方指中国海警发水炮 致3名渔民受伤｜有片
更新时间：18:06 2025-12-13 HKT
发布时间：17:34 2025-12-13 HKT
发布时间：17:34 2025-12-13 HKT
菲律宾表示，中国海警船在南海仙宾礁水域向菲律宾渔船发射高压水炮，致3名渔民受伤。
菲律宾海岸防卫队发放影片，指责中国海警船，昨日（12日）在南沙群岛仙宾礁海域，向近20艘菲方渔船发射水炮，造成3名菲律宾渔民受伤，有2艘渔船严重损毁。其中1艘小型中国海警船割断数艘菲方渔船的锚链，危害船员安全。菲方海岸防卫队船只赶往救援期间，一度遭中国海警船阻拦，双方距离一度只有大约32米。批评中方举动不专业、构成非法干扰。
菲方海警船到今早才抵达渔船所在海域，为受伤渔民提供治疗和必要物资，渔民身上有瘀伤和明显伤口。
中国海警局早前已经发声明，批评是菲律宾多批船打著捕鱼旗号，不顾中国海警一再劝阻和警告，执意到仙宾礁海域滋事挑衅，中国海警采取必要管控措施，并强调中方对包括仙宾礁在内的南沙群岛及附近海域，拥有无可争辩的主权，中国海警将依法在中国管辖海域持续维权执法，坚决维护国家领土主权和海洋权益。
最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
2025-12-12 17:51 HKT
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
6小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
2025-12-12 17:26 HKT