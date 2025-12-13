选择在家中自然分娩 澳洲健康网红失血过多亡 医院耗尽血库救不回

澳洲30岁健康网红斯泰茜.沃内克（Stacey Warnecke）选择在家中自然分娩，不接受医生等医护人员协助产子。尽管宝宝健康诞生，她却因大量出血死亡，疑似死于产后出血并发症，引发外界高度关注。

事发于9月29日凌晨3时，斯泰茜在墨尔本市郊家中顺产，诞下一名男婴。她起初状况良好，但排出胎盘后开始感到不适，并大量出血。

斯泰茜和沃内克崇向无毒生活方式。IG@naturalspoonfuls

斯泰茜死后，遗下儿子及丈夫。GoFundMe

斯泰茜选择在家中自然分娩，不幸产后大量出血亡。IG@naturalspoonfuls

顺利诞下男婴 其后急转直下

她最初拒绝叫唤救护车，直到清晨4时13分才同意求援，救护人员13分钟后抵达时，她被目睹躺在分娩池旁地板上，脸色发黄、情绪激动且呼吸急促。

她被紧急送往法兰克斯顿医院，接受子宫切除等多项手术，但仍多次心脏骤停，于上午11时在深切治疗部病房宣告不治。

疑死于产后出血并发症

维多利亚州死因聆讯庭周三（10日）开庭，验尸官指出，斯泰茜的死因为产后大量出血引起的疑似并发症。律师埃利亚德提到，斯泰茜因2021年疫苗强制令对医疗体系失去信任，整个孕期都未接受产检或超音波检查，仅怀孕初期看过一次家庭医生，接受血液检测。她的产后出血情况非常严重，以至于医院完全耗尽她血型的库存血液。

据报助产士拉尔曾到场协助这对夫妇在家中分娩。不过，拉尔拒绝提供证词，并趁警方抵达前将房屋清理干净。她目前被维多利亚州医疗投诉委员会（HCC）禁止提供医疗服务，正在接受调查。

提倡无毒生活方式

法庭接下来将审视斯泰茜的生产计划与决定，她对医疗保健的看法，以及新冠疫情后的广泛影响。此案将于明年3月再次审理。

斯泰茜因为提倡无毒生活方式，分享采用天然食材的食谱，在网上累积知名度，2019年创办公司Natural Spoonfuls，与食物品牌合作分享有机食谱。她的帐号 拥有近2万名粉丝。

丈夫沃内克在Instagram发文宣布噩耗时说：「她是我生命中的光，没有她世界变得黯淡无光。」