继时代杂志后再夺殊荣 黄仁勋膺金融时报年度风云人物

英国《金融时报》评选辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋为年度风云人物（FT Person of the Year），原因是他在由晶片引爆的AI热潮中，扮演核心角色。这是他继获选为美国《时代》杂志2025年AI领域百大影响力人物、并以AI设计师之身有份当选《时代》2025年度风云人物后，再获殊荣。

《金融时报》写道，辉达获准向中国销售旗下H200晶片，这项决定长期遭到许多美国国家安全体系内部人士的反对，这象征黄仁勋进军权力走廊的举动终于开花结果。

黄仁勋在与特朗普互动中展现灵活手腕。法新社

黄仁勋以AI设计师之身有份当选《时代》杂志2025年度风云人物。路透社

辉达已经成为全球市值最高的公司。路透社

被视为AI浪潮背后核心推动者

过去有很长一段时间，晶片被视为数码世界中不受宠的继子（unloved stepchildren），到了今年，晶片已成为席卷商业界和金融界AI热潮的背后推动力。

《金融时报》因为黄仁勋在这场转型中所扮演的角色，将他评选为年度风云人物。报道指出，他是这波庞大AI浪潮背后的核心推动者，而这股浪潮具备重塑全球经济的潜力。

跻身全球10大富豪

如今，辉达已经成为全球市值最高的公司，市值曾一度突破5万亿美元（约39万亿港元），现约4.4万亿美元（约34万亿港元）。黄仁勋个人的净资产预计将在2025年底超过1600亿美元（1.24万亿港元），跻身全球前10大富豪之列。

报道指出，黄仁勋向来会说，在科技产业，任何领先都是脆弱的，提醒不可自满。在中国，晶片制造商华为已取得进展，在美国，Google等公司也在开发自己的晶片；不过，在ChatGPT引发全球AI竞赛的3年后，辉达在AI晶片上的领先展现出惊人韧性。

踏入地缘政治舞台

为建构更完整生态系，黄仁勋也积极投资AI新创，包括部分客户企业。尽管外界质疑可能造成循环交易，他强调金额规模不足以扭曲市场。

黄仁勋今年还踏入地缘政治舞台。他在与特朗普互动中展现灵活手腕：先配合特朗普出访中东，促成沙特阿拉伯与阿联酋的大型晶片采购；后又同意与美国政府分享辉达在中国的销售收益，以换取出口许可。