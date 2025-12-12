高市早苗「台湾有事」论为脱稿发言 日议员披露文件显示非幕僚撰写

日本参议员辻元清美披露内阁拟定的国会答辩要点，显示日本首相高市早苗的「台湾有事」论是临场发挥，或意味著是她个人见解，而不是幕僚撰写的内容。

高市早苗11月7日在众议院预算委员会上称，「台湾有事」可能成为允许日本行使集体自卫权的存亡危机事态，被解读为日本可能武力介入台海问题，迅速引发中日关系过去一个月来急速恶化。

日本在野立宪民主党参议员辻元清美周四（11日）晚在社媒X平台，披露了由内阁官房事先为高市拟定的答辩要点资料。

彭博社报道，文件显示，对于任何与台湾相关的问题，她应该拒绝就诸如台湾危机之类的假设情况发表评论。

报道指，日本官员通常会在内阁成员出席国会或新闻发布会回答问题前，为他们准备好回答文本。高市的实际发言与事先准备好的文本存在差异，表明她的脱稿偏离了官方政策。高市后来拒绝应北京方面要求，撤回相关言论。

辻元接受彭博社访问时说，内阁官房拟定的回应与往届政府一致，高市本应遵循这个立场，表示不回答有关台湾紧急情况的假设性问题。

文件也显示，对首相的建议是在谈及台湾问题时保持一定的模糊性。

报道称，虽然日本内阁官房拒绝在电话中确认辻元X账户上所发文件的真实性，但承认已向她披露了文件。

