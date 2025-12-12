Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗「台湾有事」论为脱稿发言 日议员披露文件显示非幕僚撰写

即时国际
更新时间：18:36 2025-12-12 HKT
发布时间：18:29 2025-12-12 HKT

日本参议员辻元清美披露内阁拟定的国会答辩要点，显示日本首相高市早苗的「台湾有事」论是临场发挥，或意味著是她个人见解，而不是幕僚撰写的内容。

高市早苗11月7日在众议院预算委员会上称，「台湾有事」可能成为允许日本行使集体自卫权的存亡危机事态，被解读为日本可能武力介入台海问题，迅速引发中日关系过去一个月来急速恶化。

相关新闻：中日恶化｜《鬼灭》内地28天票房破6.7亿 未获放映延长或受高市言论影响

日本在野立宪民主党参议员辻元清美周四（11日）晚在社媒X平台，披露了由内阁官房事先为高市拟定的答辩要点资料。

彭博社报道，文件显示，对于任何与台湾相关的问题，她应该拒绝就诸如台湾危机之类的假设情况发表评论。

相关新闻：中日恶化｜中国驻日大使馆通知在日公民进行登记 外交部再次提醒避免前往日本

报道指，日本官员通常会在内阁成员出席国会或新闻发布会回答问题前，为他们准备好回答文本。高市的实际发言与事先准备好的文本存在差异，表明她的脱稿偏离了官方政策。高市后来拒绝应北京方面要求，撤回相关言论。

辻元接受彭博社访问时说，内阁官房拟定的回应与往届政府一致，高市本应遵循这个立场，表示不回答有关台湾紧急情况的假设性问题。

文件也显示，对首相的建议是在谈及台湾问题时保持一定的模糊性。

报道称，虽然日本内阁官房拒绝在电话中确认辻元X账户上所发文件的真实性，但承认已向她披露了文件。 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
22小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
10小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
10小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
4小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
3小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
1小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
8小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
5小时前