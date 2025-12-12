教育院魔咒︱大学入学试被轰难度「地狱级」 南韩考试首长辞职

南韩再发生「杀手试题」争议，近期举行关乎55万名考生前途的大学入学试，英文试题被轰难度达地狱级，连英国教授也认为「就算母语人士也不认识」。面对社会强烈责难，考试首长吴承杰宣布辞职，是该职位前后12人中，第9位要提早下台。

英国教授：母语者也不认识

综合《东亚日报》、《亚洲经济》、《文化日报》等韩媒报道，南韩在11月13日举行大学入学测验「大学修学能力考试」，超过55万人报考。

南韩早前的大学入学试被轰难度太高，考试首长宣布辞职。路透社

南韩政府也曾承诺，要改善「杀手考题」情况，减少不合理的高难度考题，来压止补习歪风。

不过，近日结果显示，本次入学测验的难度又爆表，特别是英语科，拿到一级（90分以上，最高等级）的考生，仅占3.11%，是2018学年度以来最低。

英国里兹贝克特大学教授莫斯（Stuart Moss）的著作，是今次部份试题的来源。莫斯表示，「culturtainment」是他为著作创出的学术合成字，「这不是通用的词汇，不应该被作为考题，就算是母语人士也不认识这个字。」

南韩教育课程评价院院长吴承杰（오승걸）12日，宣布辞职，他指作为命题机关的首长，「已经没脸面对学生」，决定自行离职，「英文科的命题，未能符合评分的宗旨，让考生与家长陷入忧心，我深感责任重大。」

南韩12名历任考试首长中，吴承杰是第9名中途下台。