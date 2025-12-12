Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育院魔咒︱大学入学试被轰难度「地狱级」 南韩考试首长辞职

即时国际
更新时间：17:00 2025-12-12 HKT
发布时间：17:00 2025-12-12 HKT

南韩再发生「杀手试题」争议，近期举行关乎55万名考生前途的大学入学试，英文试题被轰难度达地狱级，连英国教授也认为「就算母语人士也不认识」。面对社会强烈责难，考试首长吴承杰宣布辞职，是该职位前后12人中，第9位要提早下台。

英国教授：母语者也不认识

综合《东亚日报》、《亚洲经济》、《文化日报》等韩媒报道，南韩在11月13日举行大学入学测验「大学修学能力考试」，超过55万人报考。

南韩早前的大学入学试被轰难度太高，考试首长宣布辞职。路透社
南韩早前的大学入学试被轰难度太高，考试首长宣布辞职。路透社

相关新闻：国考放宽「35岁」上限后首战 371万人争3.8万公务员岗位

南韩政府也曾承诺，要改善「杀手考题」情况，减少不合理的高难度考题，来压止补习歪风。

不过，近日结果显示，本次入学测验的难度又爆表，特别是英语科，拿到一级（90分以上，最高等级）的考生，仅占3.11%，是2018学年度以来最低。

英国里兹贝克特大学教授莫斯（Stuart Moss）的著作，是今次部份试题的来源。莫斯表示，「culturtainment」是他为著作创出的学术合成字，「这不是通用的词汇，不应该被作为考题，就算是母语人士也不认识这个字。」

南韩教育课程评价院院长吴承杰（오승걸）12日，宣布辞职，他指作为命题机关的首长，「已经没脸面对学生」，决定自行离职，「英文科的命题，未能符合评分的宗旨，让考生与家长陷入忧心，我深感责任重大。」

南韩12名历任考试首长中，吴承杰是第9名中途下台。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
21小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
8小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
8小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
6小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
2小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
10小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
2025-12-11 17:00 HKT