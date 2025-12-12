Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球最大规模恐龙足迹遗址 惊藏1.6万脚印 空拍画面震撼

即时国际
更新时间：13:15 2025-12-12 HKT
发布时间：13:15 2025-12-12 HKT

位于南美洲玻利维亚中部高原的托罗托罗国家公园（Toro Toro National Park），惊藏多达1.66万枚兽脚类恐龙脚印，数量为目前世界之最，空拍画面可见大片岩层布满三趾足迹，画面十分震撼。

以西班牙古生物学家埃斯佩兰特为首的科学家团队经过6年调查，在托罗托罗国家公园找到全球规模最大的恐龙足迹遗址。团队推估脚印形成于约6600万年前，曾经统治地球的恐龙，在这片区域活动，包括暴龙在内的兽脚类恐龙在古代水道中践踏及嬉戏。

玻利维亚国家公园蕴藏1.6万恐龙足迹，空拍画面壮观。美联社
玻利维亚国家公园蕴藏1.6万恐龙足迹，空拍画面壮观。美联社
托罗托罗国家公园找到全球规模最大的恐龙足迹遗址。美联社
托罗托罗国家公园找到全球规模最大的恐龙足迹遗址。美联社
托罗托罗国家公园位于南美洲玻利维亚中部高原。美联社
托罗托罗国家公园位于南美洲玻利维亚中部高原。美联社

推估6600万年前形成

有些痕迹还记录恐龙曾笨拙地尝试游泳的动作，在柔软的湖底沉积物中抓爪，留下另外1378个爪痕。

研究指出，恐龙在水位上升前爪子压入泥中，这些痕迹因此得以保存，免于长达数世纪的侵蚀。

托罗托罗足迹的密度与完整度在全球罕见，拥有所有的世界纪录。

从秘鲁跋涉到阿根廷

研究团队推测，根据足迹的数量和分布模式，以及所有足迹都位于同一沉积层的证据表明，恐龙并未在现今的玻利维亚停留，而是沿著一条古代海岸公路，从秘鲁南部一路跋涉至阿根廷西北部。

足迹大小差异显示，最高可达10米的大型恐龙，曾与只有32厘米大小、鸡一样的小型兽脚类一起成群行动。至于为何恐龙聚集于这片风沙侵蚀的高原仍是一个谜，科学家推测，可能是因为牠们经常在一个大型的古代淡水湖出没，并常在其广阔的泥泞湖岸徘徊。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
18小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
7小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
5小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
5小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
22小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
21小时前
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
2025-12-11 13:40 HKT
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
2025-12-11 14:14 HKT