全球最大规模恐龙足迹遗址 惊藏1.6万脚印 空拍画面震撼

位于南美洲玻利维亚中部高原的托罗托罗国家公园（Toro Toro National Park），惊藏多达1.66万枚兽脚类恐龙脚印，数量为目前世界之最，空拍画面可见大片岩层布满三趾足迹，画面十分震撼。

以西班牙古生物学家埃斯佩兰特为首的科学家团队经过6年调查，在托罗托罗国家公园找到全球规模最大的恐龙足迹遗址。团队推估脚印形成于约6600万年前，曾经统治地球的恐龙，在这片区域活动，包括暴龙在内的兽脚类恐龙在古代水道中践踏及嬉戏。

玻利维亚国家公园蕴藏1.6万恐龙足迹，空拍画面壮观。美联社

托罗托罗国家公园找到全球规模最大的恐龙足迹遗址。美联社

托罗托罗国家公园位于南美洲玻利维亚中部高原。美联社

推估6600万年前形成

有些痕迹还记录恐龙曾笨拙地尝试游泳的动作，在柔软的湖底沉积物中抓爪，留下另外1378个爪痕。

研究指出，恐龙在水位上升前爪子压入泥中，这些痕迹因此得以保存，免于长达数世纪的侵蚀。

托罗托罗足迹的密度与完整度在全球罕见，拥有所有的世界纪录。

从秘鲁跋涉到阿根廷

研究团队推测，根据足迹的数量和分布模式，以及所有足迹都位于同一沉积层的证据表明，恐龙并未在现今的玻利维亚停留，而是沿著一条古代海岸公路，从秘鲁南部一路跋涉至阿根廷西北部。

足迹大小差异显示，最高可达10米的大型恐龙，曾与只有32厘米大小、鸡一样的小型兽脚类一起成群行动。至于为何恐龙聚集于这片风沙侵蚀的高原仍是一个谜，科学家推测，可能是因为牠们经常在一个大型的古代淡水湖出没，并常在其广阔的泥泞湖岸徘徊。